CCC: Aplikacja to dla nas synonim lojalności

Aplikacja mobilna CCC jest jedną z najbardziej popularnych w Polsce. Fot. materiały prasowe

Dostępna na rynku od 2 lat aplikacja CC została pobrana ponad 4 miliony razy. Każdego tygodnia ok. 100 tysięcy osób ściąga aplikację mobilną CCC. – W dzisiejszych czasach, aby użytkownicy chętnie wracali do nas, musimy dać im więcej, niż produkty w atrakcyjnych cenach. Obserwujemy dynamicznie rosnącą liczbę zaangażowanych użytkowników – mówi Aleksandra Koclejda odpowiadająca za dobór treści.

Od marca każdy użytkownik w aplikacji mobilnej znajdzie nową odsłonę Klubu CCC, w którym może korzystać ze specjalnych benefitów oraz dodatkowych rabatów u partnerów, a także – znaleźć inspiracje. Dzięki wywiadom z Karlą Gruszecką czy Kubą Karasiem z The Dumplings aplikacja to miejsce spotkań z modą.

– Aplikacja mobilna CCC to dla nas synonim lojalności, ponieważ obserwujemy największą liczbę powracających klientów właśnie do tego kanału. Co ciekawe, od kilku już sezonów mocno widoczny jest trend „mobile first”, a sprzedaż w aplikacji przewyższa udziałem tą realizowaną przez mobilną wersję strony www – mówi Norbert Mazur, pełniący funkcję Mobile App Performance Managera.

Aplikacja dostępna jest na sześciu rynkach – czeskim, słowackim, austriackim, węgierskim, rumuńskim oraz polskim.

Jak informuje spółka, już niedługo w aplikacji pojawi się skaner 2D esize.me, dzięki któremu klienci będą mogli wykonać pomiar swoich stóp – a co za tym idzie, zdalnie dobrać idealny rozmiar obuwia.

Aplikacja mobilna CCC znajduje się na 7 miejscu wśród aplikacji zakupowych i na 22 miejscu wśród wszystkich aplikacji dostępnych na systemie Android.