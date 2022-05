CCC: Chcemy być liderem ESG

Co dla Grupy CCC znaczy zrównoważony rozwój?

Jakie proekologiczne inicjatywy podejmuje CCC?

CCC - zrównoważony rozwój częścią strategii

- Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów Grupy CCC zapisanym w naszej strategii “Go.25”. Oznacza to, że zmiany i rozwiązania wprowadzane w całej naszej organizacji odbywają się z uwzględnieniem odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Jest to zobowiązanie wobec naszych interesariuszy, z którego się wywiązujemy - właśnie opublikowaliśmy nasz piąty raport niefinansowy, w którym prezentujemy nasze postępy w zakresie ESG - wyjaśnia Kamilla Budnik.

CCC firmą odpowiedzialną społecznie

- Jako firma działająca w sposób odpowiedzialny mamy świadomość, że ograniczenie produkcji opakowań to dla całej branży e-commerce to dziś ogromne wyzwanie. Jako Grupa CCC chcemy być jednym z liderów ESG i stanowić wzór dla innych uczestników rynku, dlatego cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w tym zakresie. W myśl zasad gospodarki cyrkularnej, zrezygnowaliśmy z toreb foliowych, na rzecz papierowych, pochodzących z recyklingu, z certyfikatem FSC. Korzystamy jedynie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych. Mamy na swoim koncie także kolekcję toreb wielokrotnego użytku, pochodzących z recyklingu CCC FASHION TRENDS - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

CCC współpracuje z InPostem

W ramach projektu Paperless, wdrożonego m.in. przez dział e-commerce, Grupa CCC zrezygnowała z dodawania do przesyłki wydrukowanego formularza zwrotu oraz etykiety zwrotnej na rzecz formularza online.

- Od początku prowadzonej przez nas sprzedaży internetowej potwierdzenie zakupu dostarczane jest drogą mailową, a od listopada 2021 roku ewentualny zwrot może być w całości zrealizowany online, bez konieczności korzystania z papierowego formularza zwrotu. To rozwiązanie pozwala w skali roku zaoszczędzić ponad 7 milionów wydruków, do których produkcji potrzeba byłoby ponad 700 drzew - dodaje przedstawicielka CCC.

Modivo i InPost testują opakowania wielokrotnego użytku

Warto również wspomnieć o projekcie prowadzonym przez MODIVO we współpracy z InPost.

- W ubiegłym roku przeprowadziliśmy testy nowego rozwiązania, które polega na korzystaniu z opakowań wielokrotnego użytku. Założenie tego projektu jest bardzo proste: nasze zamówienie pakowane jest w pudełko wraz z etykietą zwrotną, dzięki której można je łatwo zwrócić do najbliższego paczkomatu. Następnie jest ono starannie czyszczone i przechodzi kontrolę jakości przed ponownym wydaniem ich do magazynu e-sklepu. Takie rozwiązanie pozwala nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na jednorazowe opakowania służące do dystrybucji zamawianych produktów.

Nie ma wątpliwości, że wprowadzenie tego typu rozwiązań na szeroką skalę stanie się koniecznością. Udział e-commerce w sprzedaży wciąż rośnie, dlatego cały czas testujemy i wprowadzamy nowe rozwiązania mające ograniczać wpływ biznesu na środowisko w całej Grupie CCC - podsumowuje Kamilla Budnik.