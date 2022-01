CCC/Sprandi, Ryłko, PEPCO, Martes Sport wśród firm, które uruchomiły platformy na Allegro

Moda to jedna z najczęściej odwiedzanych kategorii na Allegro. Rok 2021 to kolejne 12 miesięcy dynamicznego rozwoju kategorii mody na Allegro.

W 2021 roku kategoria wdrożyła 115 nowych sprzedających.

Statystycznie każdy Polak kupił co najmniej jeden modowy przedmiot na Allegro.

Nowi sprzedający: Apart, Swiss, CCC/Sprandi, PEPCO

- Nasza baza wzrosła do prawie 40 mln ofert, co stanowi ponad 60% wzrost rok do roku. Nawiązaliśmy w tym czasie 115 nowych partnerstw wzbogacając ofertę o marki takie, jak Felina, Apart, Swiss, SKECHERS, Fila, CCC/Sprandi, Ryłko, PEPCO czy Martes Sport – komentuje Karol Czupryński, Commercial Category Management Director, Allegro.

- Rok 2021 to również rok rozwoju mody dziecięcej na Allegro. Zwłaszcza pod kątem obecności polskich marek na platformie - w ostatnich miesiącach powitaliśmy Nanaf Organic, EkoTuptusie, Lemigo, GoKids – dodaje.

Platforma sprzedażowa zrealizowała w 2021 roku akcję „Allegro Projektownia”, która wspiera polskie rzemieślnictwo modowe.

Co Polacy kupowali najczęściej?

Statystycznie każdy Polak kupił co najmniej jeden modowy przedmiot na Allegro. Zatem, co wybierali najczęściej i jakie trendy królowały w tym roku? Wśród nich były: Biały total look (biel to drugi najczęściej wybierany kolor w odzieży damskiej na Allegro w 2021 r., co dziesiąta sukienka dodana do koszyka była w tym kolorze), Nic do ukrycia (rosnąca sprzedaż m.in. topów odkrywających brzuch - na Allegro +21% w porównaniu do 2020) oraz Kropki, grochy, groszki… (w 2021 roku na Allegro sprzedano ponad 48 tys. sztuk odzieży damskiej w groszki, największy udział w sprzedaży miały SUKIENKI - ponad 55%).