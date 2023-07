CDRL ze wzrostem przychodów w polskim kanale e-commerce

CDRL S.A. wygenerowało niemal 131 mln zł przychodów, co oznacza spadek względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 4 proc. Wzrosty odnotował polski kanał e-commerce, który od początku roku do końca czerwca wypracował niemal 28 mln zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Mimo słabszego wyniku sprzedażowego w drugim kwartale, cieszymy się, że polski sklep internetowy odnotowuje wzrosty. Duże nadzieje wiążemy ze zbliżającym się szczytem sprzedaży w sierpniu i aktualnie koncentrujemy nasze wysiłki na wprowadzeniu do salonów oraz sklepów internetowych oferty szkolnej – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

W samym II kwartale 2023 roku przychody w CDRL S.A. wyniosły 59,5 mln zł i jest to 16 proc. mniej niż rok wcześniej. Polski kanał e-commerce wygenerował w tym okresie 11,9 mln zł i jest to wzrost o 9 proc. rok do roku.

Grupa CDRL w w Europie Środkowo-Wschodniej

Grupa CDRL to dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

Grupa ma kompleksową ofertę dziecięcą, posiada własny zespół projektantów i designerów. Uzupełniającą ofertę stanowi obuwie dziecięce oraz zabawki i akcesoria. W portfolio spółki znajdują się również Sale Zabaw Fikołki, które łączą rozrywkę, warsztaty ogólnorozwojowe, edukacyjne i hobbystyczne dla dzieci do 11 lat (150 cm).

Spółka prowadzi działalność w Polsce i wielu innych państwach Unii Europejskiej, a także poza nią. Produkty marki Coccodrillo dostępne są łącznie w 486 punktach handlowych a także w sklepie internetowym działającym w 7 wersjach językowych.