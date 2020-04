Cena akcji Amazona wzrosła o ponad jedną trzecią w ciągu miesiąca 

Majątek Jeffa Bezosa, CEO Amazona, wzrósł o kolejne 6,4 mld USD i osiągnął właśnie rekordową wartość 138 mld USD. Stało się tak za sprawą wzmożonego zainteresowania handlem elektronicznym w czasach pandemii. klienci wydają blisko 11 tys. USD na sekundę na produkty i usługi oferowane przez spółkę Bezosa - informuje Nethansa, firma, która wprowadza polskie i niemieckie firmy na Amazona.

Jeff Bezos, który blisko 25 lat temu założył w swoim garażu Amazon – obecnie jedną z największych korporacji świata, nadal jest właścicielem 11 proc. akcji spółki. We wtorek akcje giganta e-commerce osiągnęły rekordową wartość 2283 USD za sztukę, co zaowocowało łączną wyceną na poziomie 1,14 bln USD. To niewiele mniej niż Apple czy Microsoft, a dużo więcej niż Google i Facebook. Dzięki temu astronomiczny majątek Bezosa wzrósł o kolejne 6,4 mld USD.

Gigant handlu online został określony przez The Guardian mianem „wyraźnego zwycięzcy kryzysu związanego z koronawirusem”. Czy to dzięki temu, że klienci wydają blisko 11 tys. USD na sekundę na produkty i usługi oferowane przez spółkę Bezosa? A może to zasługa faktu, że Rezerwa Federalna ogłosiła, że przeznaczy 2,3 bln USD na pożyczki dla biznesu, co ma wesprzeć gospodarkę USA?

To jednak nie koniec – Amazon zapowiedział w poniedziałek, że zatrudni dodatkowych 75 tys. pracowników, którzy pomogą w obsłudze rosnących zamówień. Od czasu gdy kryzys koronawirusa uderzył w zachodnie gospodarki w zeszłym miesiącu, firma rekrutowała już ponad 100 tys. dodatkowych osób, co sprawiło, że całkowita liczba osób zatrudnionych przez Amazon wynosi już blisko milion!

Przewiduje się, że założone przez niego internetowe imperium zwiększy roczną sprzedaż o blisko 20 proc. Gdy izolacja się skończy, nawyki pozostaną, a spora część pozyskanych w trakcie jej trwania klientów pozostanie z Amazonem na stałe

Jak pokazują dane zebrane przez Nethansę, w porównaniu ze styczniem 2020 r. współpracujące z nią firmy odnotowały w marcu wzrost dochodów ze sprzedaży na Amazonie o średnio 50 proc. W lutym wyniósł on około 30 proc.