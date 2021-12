Cena emisyjna akcji Simple Day ustalona na 13,50 zł

Simple Day – właściciel platformy e-commerce Twój Cel To w I półroczu br. dostarczył 200 tys. produktów do prawie 95 tys. klientów i wypracowała prawie 10 mln zł przychodów oraz zysk netto na poziomie 3,7 mln zł. 9 grudnia firma rozpoczyna publiczną ofertę akcji, w ramach której oferowanych jest od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Zapisy na akcje będę przyjmowane od 9 do 16 grudnia br. Maksymalna cena akcji została ustalona na 16 zł za akcję, a cena emisyjna to 13,50 zł za akcję. Wartość oferty wyniesie do 8,4 mln zł.