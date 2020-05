Ceneo.pl: w kwietniu liczba e-sklepów zwiększyła się o 23 proc.

W serwisie Ceneo.pl od 6 tygodni sprzedawcy mogą skorzystać na preferencyjnych warunkach z narzędzi, które promują ich oferty w internecie. Wartość obniżek to 1 mln zł.

Od czerwca serwis przywraca prowizje w usłudze KUP TERAZ do dotychczasowego poziomu. Sprzedawcy w ramach pakietu nadal mogą skorzystać na preferencyjnych warunkach z pozostałych narzędzi czyli: pakietu analitycznego, bezpłatnego zwiększenia o 25% zasięgu kampanii reklamowej w displayu, przycisku zadzwoń już czy usługi teksty promocyjnej przy ofercie. Będą one aktywne do odwołania.



W kwietniu liczba nowych sklepów internetowych w serwisie Ceneo.pl zwiększyła się o 23% w porównaniu do ubiegłego roku. Serwis odnotował blisko 81 milionów wizyt użytkowników.