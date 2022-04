Ceny paliw a dostawa w e-commerce. Koszty wzrosną?

- Niekoniecznie. Tym, co najbardziej przyciąga klientów do zakupów online są

bowiem nie tylko ceny, ale także szeroko rozumiana wygoda. Polega ona m.in.

na nieograniczonym czasie zakupów, braku konieczności jechania do sklepu czy

dźwigania ciężkich paczek, co ma szczególne znaczenie w przypadku

dokonywanych „na zapas” zakupów spożywczych. Polskie rodziny często robią

większe zakupy raz na tydzień - dwa, a w międzyczasie dokupują niezbędne

pojedyncze produkty, np. te z krótkim terminem ważności. I właśnie te duże

zakupy często dokonywane są w kanale online, ze względu na tak istotny

komfort i wygodę - mówi nam ekspert.

Żywność podrożeje wszędzie

- Warto zaznaczyć, że w ich przypadku wartość koszyka jest często wystarczająca, aby dostawa była darmowa, tak więc zwyżka cen paliw ma tu wpływ jedynie pośredni, poprzez wzrost cen samych produktów, nie zaś

koszty dowozu. Produkty drożeją zaś wszędzie – zarówno w kanale tradycyjnym, jak i online. Kto raz spróbuje zakupów w sieci, często pozostaje im wierny. E-commerce kusi promocjami, darmowymi dostawami oraz oszczędnością czasu. Przewiduję, że te czynniki nadal będą przyciągać konsumentów i wpływać na rozwój zakupów przez internet, pomimo rosnących kosztów paliw i transportu - podsumowuje Sylwester Kubiak.