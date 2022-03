CEO Morele: Inwestujemy w zrobotyzowaną logistykę

Od dłuższego czasu skupiamy się na rozwoju naszej multiwertykalnej platformy sprzedażowej łączącej zalety tradycyjnego sklepu internetowego z marketplacem. Z miesiąca na miesiąc udziały transakcji realizowanych za pośrednictwem marketplace rośnie. Po pierwszym roku działalności z platformy korzystało 120 sprzedawców, którzy wystawili blisko 250 tys. ofert, a obecnie klienci mogą dokonywać wyboru spośród ponad 3 mln ofert od przeszło 1400 sprzedawców. W swojej strategii nie tylko uwzględniamy poszerzanie asortymentu w różnych kategoriach, ale również zależy nam na tym, aby stworzyć najwygodniejszą platformę do zakupów online. Służy temu wdrożenie rozwiązań, które ułatwiają zakupy w Internecie. Wśród nich m.in. Morele Max - usługa, w ramach której po wykupieniu abonamentu wysyłka jest darmowa i Morele ASK, czyli platforma, na której konsumenci znajdą odpowiedzi ekspertów lub innych członków społeczności na nurtujące ich pytania dotyczące produktów - wskazuje Michał Pawlik.

Z naszych badań wynika, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na wzrost sprzedaży jest możliwość zrobienia w jednym miejscu zakupów w różnych kategoriach. W ubiegłym roku wykorzystaliśmy tę wiedzę i zintegrowaliśmy z naszą platformą sprzedażową prawie wszystkie sklepy należące do Grupy Morele. Równie ważny jak multiwertykalność jest szybki czas realizacji zamówień. Dlatego dla 25 tys. produktów dostępnych w naszym magazynie,

wydłużyliśmy czas na złożenie zamówienia z dostawą “na jutro” z godziny 16:00 do godz. 20:00, a w przypadku niektórych lokalizacji nawet do 21:00. Jednocześnie inwestujemy w nowoczesną i zrobotyzowaną logistykę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielomilionowa inwestycja w obszarze automatyki magazynowej pozwoli nam w przyszłości jeszcze efektywniej obsługiwać klientów i współpracujących z nami sprzedawców m.in. w zakresie przechowywania ich produktów i wysyłania ich do konsumentów - dodaje Michał Pawlik.

Staramy się, aby Morele zawsze były sklepem, w którym sami chcielibyśmy robić zakupy. Dlatego też w 2022 roku z pewnością w dalszym ciągu będziemy rozwijać nasz marketplace i jeszcze bardziej poszerzać dostępną w nim ofertę produktową. W planach mamy również zakończenie trwającego procesu pełnej automatyki magazynowej oraz wdrożenie kolejnych rozwiązań, które przyspieszą czas dostaw zamówień - podsumowuje Michał Pawlik.