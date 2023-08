CEVA Logistics przejmuje Stellar Value Chain Solutions i rośnie na rynku logistyki kontraktowej

CEVA rozszerza zasięg logistyki kontraktowej po przejęciu indyjskiej firmy specjalizującej się w tym segmencie usług.

Transakcja obejmuje logistykę łańcuchów chłodniczych Stellar.

Przejęcie wspiera regionalną, globalną strategię rozwoju CEVA dzięki skali i doświadczeniu blisko 8 000 pracowników Stellar.

Stellar Value Chain Solutions, firma założona w 2016 r. przez Anshumana Singha, jest jednym z głównych graczy na rynku logistyki kontraktowej w Indiach. Specjalizuje się w obsłudze sprzedaży omni-channel (wielokanałowej) i usługach fulfillmentu dla branż: e-commerce, motoryzacyjnej, spożywczej, konsumenckiej, modowej i retail, a także opieki zdrowotnej i farmaceutycznej. Po przejęciu, za jej działalność będzie nadal odpowiadał Anshuman Singh.

Dzięki tej umowie CEVA przejmie około 715 300 mkw. powierzchni magazynowej w ponad 70 obiektach w 21 miastach Indii. Do zespołu CEVA dołączy zespół blisko 8000 pracowników pełnoetatowych i tymczasowych Stellar, którzy wniosą wiedzą ekspercką i ugruntowane relacje na rynku. Przejęcie Stellar umożliwi CEVA na dywersyfikację jej obecności w Indiach, przez zwiększenie lokalnej siły roboczej, aktywów, bazy klientów i możliwości obsługi. Umowa wzmacnia też strategię CEVA ukierunkowaną na dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań łańcucha dostaw.

Krok w rozwoju CEVA w regionie APAC

Dotychczas sieć CEVA Logistics w Indiach obejmowała 75 oddziałów w 35 miastach i powierzchnię magazynową ok. 250 800 mkw. Dzięki przejęciu, CEVA znacząco wzmacnia swoją pozycję na indyjskim rynku logistyki kontraktowej, oferując nowym klientom globalną wiedzę, większą efektywność operacyjną i innowacje.

Przejęcie firmy w Indiach uzupełnia rozwój działalności CEVA w zakresie logistyki kontraktowej także w innych krajach Azji i Pacyfiku (APAC). Transakcja ta przyniesie też CEVA korzyści w zakresie zarządzania frachtem i usług celnych w regionie. Wraz z rozwojem nowych trendów w produkcji i szlaków łańcucha dostaw, globalna sieć i szeroka oferta rozwiązań logistycznych CEVA zapewnią klientom z regionu APAC elastyczność reakcji w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

CEVA - zespół w Indiach (fot. mat. pras.)

- Dzięki przyłączeniu Stellar VCS będziemy kontynuować nasz strategiczny wzrost, którego celem jest dołączenie do TOP 5 globalnych graczy logistycznych. Rozwijamy się w kolejnych, kluczowych segmentach rynku i zwiększamy naszą obecność w kraju o strategicznym znaczeniu. Stellar posiada ważną dla logistyki kontraktowej sieć obiektów w całych Indiach i imponującą listę klientów. Wykorzystanie ich wiedzy eksperckiej i obecności w Indiach to duży krok naprzód dla CEVA Logistics - mówi Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics.

- Zbudowaliśmy silną sieć w Indiach w oparciu o nasze zaangażowanie w obsługę klientów przez długotrwałe partnerstwa. Od samego początku Warburg Pincus był niezwykle cennym i wspierającym partnerem w tworzeniu tej firmy i teraz przekazuje pałeczkę kolejnemu globalnemu gigantowi, CEVA Logistics, aby poprowadził ją naprzód. Z niecierpliwością czekamy na przyszłość z CEVA, nadal wspierając nasze zaangażowanie na rzecz klientów i umożliwiając im korzystanie z globalnych możliwości CEVA w połączeniu z naszą wiedzą o Indiach. Wspólne wartości pracowników Stellar i zespołu CEVA Logistics pozwolą na szybką integrację i nowe, globalne możliwości dla naszych współpracowników - komentuje Anshuman Singh, założyciel Stellar Value Chain Solutions.

CEVA Logistics w grupie CMA CGM

CEVA Logistics, światowy lider logistyki 3PL, dostarcza rozwiązania dla globalnego łańcucha dostaw. Z siedzibą główną w Marsylii we Francji, świadczy usługi end-to-end dostosowane do potrzeb klienta w zakresie logistyki kontraktowej oraz frachtu lotniczego, oceanicznego, naziemnego i logistyki pojazdów gotowych (FVL) 170 krajach na świecie, dzięki ok. 110 000 pracowników w ponad 1 300 lokalizacjach. CEVA Logistics, z przychodami pro forma w 2022 roku na poziomie 18,7 mld USD, jest częścią CMA CGM Group, globalnego gracza w zakresie rozwiązań morskich, lądowych, powietrznych i logistycznych.