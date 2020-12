CH Robinson: Łańcuchy dostaw znajdą się pod niespotykaną wcześniej presją

Niedawno, C.H. Robinson zawarł sojusz z Microsoft Corporation, umożliwiając połączenie multimodalnej platformy zarządzania transportem Navisphere z platformą chmurową Azure i Internetem Rzeczy Microsoftu.

Stworzone rozwiązanie logistyczne, będzie zaspokajać potrzebę lepszego wglądu w czasie rzeczywistym i widoczności podczas pandemii poprzez włączenie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do obsługi analiz predykcyjnych, monitorowania urządzeń IOT. Pozwoli dostarczyć to więcej informacji na temat produktów podczas transportu, najwyższego bezpieczeństwa danych i zwiększonego zastosowania prędkości.

Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe komentuje:

„W tym roku zostanie osiągnięty szczyt sprzedaży online. Przy zwiększonym popycie na towary o tej porze roku, łańcuchy dostaw znajdą się pod niespotykaną wcześniej presją. W tym roku nie będziemy rozmawiać tylko o gwałtownym wzroście zakupów sztucznych choinek w Internecie, ale także o dojrzewaniu sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw. Nigdy wcześniej specjaliści ds. łańcucha dostaw nie potrzebowali natychmiastowego wglądu w dane tak bardzo, aby dowiedzieć się co się dzieje i jaki to będzie miało wpływ na ich zdolność do dostarczania towarów na czas w związku z Black Friday czy przed Bożym Narodzeniem. Wraz z technologiami cyfrowymi, takimi jak analityka predykcyjna i Internet rzeczy, uświadomił, że takie rozwiązania są obecnie nie tylko miłym dodatkiem, lecz koniecznością i powinny znaleźć się na liście zakupów wszystkich dyrektorów łańcucha dostaw. Pandemia nauczyła firmy przewidywać nieprzewidywalne, a to wymaga nowych poziomów widoczności i elastyczności, które mogą zapewnić tylko analizy danych w czasie rzeczywistym”.

„Takie współprace, jak nasza z Microsoftem, będą miały kluczowe znaczenie dla dostosowania się do nowej normy wyznaczonej przez pandemie koronawirusa, m.in. do ponadprzeciętnych obciążeń łańcuchów dostaw, spowodowanych dużymi wzrostami popytu na towary w Internecie. Dzięki niemu przedsiębiorstwa są w stanie rozwijać swoje łańcuchy dostaw i radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami” – dodaje Glinka.