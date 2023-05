ChatGPT - ile wynosi koszt wyuczenia sztucznej inteligencji?

Czy retailerzy muszą być non-stop na czasie aby trafiać w gusta klienta? Najbardziej ofensywne, a może najbardziej długotrwałe trendy w handlu – na co postawić?

- Na pewno nie można dać się zwariować. Z trendami też można przesadzić. Najważniejsze są dane w czasie rzeczywistym i zachowania konsumenckie w konkretnym kontekście. Musimy wsłuchiwać się w potrzeby własnych klientów i patrzeć na to co kupują. Powinniśmy dać naszemu klientowi takie doświadczenia zakupowe, żeby nikt inny w naszej kategorii nie mógł ich zaoferować. Nasz sklep ma przede wszystkim spełniać oczekiwania naszych klientów - mówiła Olga Sobieraj, CEO firmy Olga Sobieraj & Co.

OLGA SOBIERAJ

Handel w obliczu wysokiej inflacji stał się „chłopcem do bicia”

O obecnych wyzwaniach detalistów opowiadała Renata Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

RENATA JUSZKIEWICZ

- W pierwszej linii jest oczywiście klient. I najlepiej można to było zaobserwować w pandemii. Wszyscy pamiętamy jej początki - panika. A retail stanął na wysokości zadania i zadbał o ciągłość dostaw. To było dla nas ogromne wyzwanie. Zostaliśmy wtedy dostrzeżeni przez społeczeństwo i rząd. Zadbaliśmy o to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie pod względem zaopatrzenia. Następnie przyszła wojna i mamy to samo wyzwanie. Zmieniają się warunki geopolityczne i gospodarcze a handel się do nich dostosowuje - podkreślała Renata Juszkiewicz.

- Kolejna kwestia to galopująca inflacja. Przerzucamy się w przestrzeni publicznej argumentami kto za nią odpowiada. Handel jako ostatnie ogniwo w łańcuchu często zostaje wskazywany jako winny. Mówi się, że to sklepy chcą na tej sytuacja zarobić. A to przecież my absorbujemy koszty inflacji - argumentowała uczestniczka debaty.

Jakie są aktualne wyzwania handlu? Z jakimi problemami się boryka?

- To przede wszystkim niepewna sytuacja. Chcielibyśmy prowadzić konstruktywny dialog z rządem, abyśmy mogli przygotować się do działania. Czego się boimy? Oczywiście podatków. Handel płaci w tym momencie 20 różnych danin. Rocznie do budżetu państwa oddajemy 6 mld zł - dodała prezes POHID.

Zwroty i logistyka czyli wyzwania e-commerce

O obecnych wyzwaniach handlu internetowego opowiadał Mikołaj Wezdecki, dyrektor ds. digitalizacji w LPP.

MIKOŁAJ WEZDECKI

Jak zmienił się retail w ostatnich trzech latach? - Pandemia przyspieszyła rozwój kanału e-commerce, został on przez nas szerzej dostrzeżony. Handel online przyniósł nam także pokaźny zasób danych dotyczących zachowań klientów np. co i jak kupują czy jakie rozmiarówki wybierają. Te informacje wykorzystuje również nasz dział produktów, żeby tworzyć jeszcze lepsze towary - mówił Mikołaj Wezdecki.

Przedstawiciel LPP wskazał, że obecnie e-handel kształtują 2 elementy. - To oczywiście wygoda i czas dostawy. Pierwszy z tych czynników realizujemy poprzez strategię omnikanałowości i dostrzegamy, że coraz więcej sprzedaży odbywa się za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Natomiast jeśli chodzi o czas - poprzez kolejne centra dystrybucji zbliżamy się do naszych klientów - powiedział panelista.

- Podążamy za zachowaniami naszych klientów i chcemy je zrozumieć. Jako firma z 30-letnim doświadczeniem wiemy jednak, że najważniejszy jest produkt. Sprzedaż jest tak dobra, jak dobre są nasze kolekcje - zauważył dyrektor LPP.

LPP to nie tylko firma odzieżowa, ale poniekąd technologiczna.

- Dane są bardzo istotne dla naszego biznesu. Mamy bardzo duży zespół data science, który przy pomocy algorytmów stara się wykorzystywać ich potencjał. Używamy danych, by estymować wartość zakupów produktów czy też po to, by robić lepszy replenishment do naszych sklepów. Jesteśmy obecni w 40 krajach - od Helsinek do Aten - i pomiędzy tymi rynkami występują istotne różnice dotyczące trendów, rozmiarówek a nawet kolorów. Tu potrzebne są precyzyjne dane. Jesteśmy więc fashion-techem - przyznał uczestnik debaty.

Arkadiusz Brzostowski, dyrektor zarządzający Kazar Group, opowiadał o zagranicznej ekspansji sieci i optymalizacji logistyki w trudnych warunkach gospodarczych.

ARKADIUSZ BRZOSTOWSKI

- Ostatnie trzy lata namieszały w branży retail. Pandemia i kolejne wydarzenia przyspieszyły wiele procesów optymalizacji. Branża obuwnicza planuje zakupy z ośmiomiesięcznym wyprzedzeniem. Zamieszanie z łańcuchem dostaw spowodowało zmianę sposobu zamówień. Kazar ma zdywersyfikowane punkty produkcji. W obliczu problemów z dostawami musieliśmy dokonać pewnych zmian - zdecydować na których lokalizacjach się skupić, aby towar docierał na czas - wyjaśnił uczestnik debaty.

- Z drugiej strony ten okres zamieszania spowodował przyspieszenie planów naszej ekspansji zagranicznej. Kazar jako mała polska firma w momencie wybuchu pandemii zdecydował się zadebiutować na zachodnich rynkach i to nam się udało. Już za chwilę nasza marka poprzez ecommerce będzie dostępna w 152 państwach. To wszystko przyspieszyło zmiany logistyczne i analityczne w naszej firmie. Obecnie skupiamy się na tym, aby zamówienia były tworzone na bazie analiz, trendów czy też zachowań konsumenckich na różnych rynkach. Czego się nauczyliśmy? M.in. kultury zakupów w innych krajach. Wyzwania to obsługa gigantycznych ilości zwrotów, gdyż zagraniczni klienci często kupują więcej, niż potrzebują - zdradził dyrektor Kazar Group.

Warunki dyktuje cena. Na razie handel absorbuje koszty, ale co potem?

Konrad Wacławik, Head of Retailer Services Nielsen IQ, przedstawił obraz dzisiejszego konsumenta. Na czym oszczędza najbardziej?

KONRAD WACŁAWIK

- Wszyscy mówią dziś o oszczędzaniu. Badania to potwierdzają. W Nielsen IQ zajmujemy się przede wszystkim monitorowaniem rynku FMCG i to jest akurat ten sektor, na którym konsumenci chcą oszczędzać najmniej. Żywność, tak jak koszty mieszkania, to wydatki, które po prostu musimy realizować. Cena obecnie staje się jednak najważniejsza. Takie sektory jak HoReCa czy fashion są pewnie w trudniejszej sytuacji jeśli chodzi o walkę z inflacją - przyznał Konrad Wacławik.

- W Polsce w zeszłym roku wolumeny sprzedaży produktów spożywczych utrzymywały się na dodatnim poziomie w porównaniu do krajów zachodnich. Tam rynek zanotował spadek. Nam pomogli m.in. nowi konsumenci z Ukrainy. Na pierwszy plan w wyborach konsumenckich wysuwa się jednak cena. Przyznaję rację pani Renacie Juszkiewicz, to branża handlowa w dalszym ciągu rekompensuje wzrosty cen. Inflacja producencka w niektórych kategoriach jest na poziomie 30 proc. i więcej - zaznaczył uczestnik debaty.

Klucz do sukcesu? Dobrze analizuj swoich klientów

Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający Accenture w Polsce, podkreślał wagę analityki w branży handlowej.

KRZYSZTOF KOŚMIDER

- Z naszych analiz dotyczących rynku europejskiego i rynku Ameryki Północnej wynika, że około 55 proc. konsumentów mówi o oszczędnościach. Wydajemy mniej i będziemy wydawać mniej. Konsumenci podążają w kierunku promocji, tańszych alternatyw czy voucherów. To podpowiedź dla branży retail, że należy bardzo dobrze analizować swoich klientów i ich potrzeby. Inwestycje w promocje muszą być trafione - mówił Krzysztof Kośmider.

- Należy przy tym pamiętać, że cena to nie wszystko. Oczywiście są produkty, w przypadku których jest to bardzo ważny element, ale mamy przecież klientów, którzy patrzą na takie aspekty jak wygoda, rozwiązania samoobsługowe czy click and collect. Natomiast z naszych obserwacji wynika, że w tym wypadku problemem sektora jest posprzedażowa obsługa klienta w e-commerce. To duże wyzwanie na dzisiaj. Firmy odzieżowe mają w tym zakresie bogate doświadczenie a grocery cały czas się tego uczy - podkreślił dyrektor zarządzający Accenture w Polsce.

Uczestnik debaty wspomniał również o grupie klientów nazywanych klientami interaktywnymi. - Oni bardzo chętnie korzystają z mediów społecznościowych czy live shoppingu. Co ciekawe, z naszych badań wynika, że 57 proc. użytkowników live shoppingu decyduje się na zakup w trakcie trwania transmisji. To dosyć wysoki procent. Kolejna ciekawostka jest taka, że 83 proc. tik tokerów twierdzi, że to co zobaczyli na tej platformie, skłoniło ich do zakupów - wyliczał.

Pytanie numer jeden: Kto jest moim klientem?

- Najważniejsze to wiedzieć, kto jest naszym klientem: czy chętniej kupuje stacjonarnie czy on-line, w jakim jest przedziale wiekowym, jakie ma preferencje zakupowe. Czy cena jest najważniejsza? Zależy od kategorii. Każdy retailer powinien mieć grupy produktowe w bardzo dobrej cenie. Oprócz tego powinien mieć także produkty, które powodują że się czymś wyróżnia na rynku. Proszę sobie wyobrazić sytuację w której wszystkie sklepy Lidl, Biedronka czy Żabka mają masło czy jajka w takiej samej cenie czy taką samą ofertę limitowaną. To byłoby szaleństwo - podkreśliła Olga Sobieraj.

- To zawsze jest kwestia decyzji jakiego klienta chcemy obsługiwać i jaką marką chcemy być. Musimy wiedzieć jak chcemy się pozycjonować - podkreślała.

- Jesteśmy prawdziwym barometrem nastrojów konsumenckich i widzimy, że w tym momencie absolutnie najważniejsza jest cena. Konsumenci oczekują niskich cen, szczególnie w segmencie marek własnych. Aktualną sytuację pokazuje chociażby fala kradzieży sklepowych po podniesieniu przed rząd progu przestępstwa o 300 zł. Dzisiaj społeczeństwo szuka najtańszych produktów. Tak optymalizujemy ofertę aby mieć pewność, że najbiedniejsi - a tych osób jest bardzo dużo - mogą zaopatrzyć się w podstawowy koszyk produktów a nasz format sklepowy przetrwa - dodała Renata Juszkiewicz.

Sztuczna inteligencja w służbie branży retail

Arkadiusz Brzostowski przekonywał, że obecnie każda firma retailowa musi być spółka technologiczną. - W tych czasach to must have. Jakość mamy na wysokim poziomie, teraz inwestujemy w technologię. Od 2019 r. rozpoczęliśmy proces spłaty długu technologicznego czyli tak naprawdę gonimy za nowszym ecommercem i wprowadzamy zmiany w logistyce. To są działania wymuszone m.in. przez potrzebę skracania czasu dostawy czy ekspansję zagraniczną. Teraz kolekcje wiosna - lato czy jesień - zima są zastępowane kolekcjami nowości. Musimy brać pod uwagę czynnik zmiany pogody w kanałach międzynarodowych. Dzisiaj na przykład rozmawiamy o wielkości zamówienia sandałów na listopad i grudzień. Buty Kazar są przecież sprzedawane nie tylko w Polsce, ale także w Arabii Saudyjskiej czy w Izraelu - zaznaczył uczestnik debaty.

Krzysztof Kośmider nawiązując do słów dyrektora sieci Kazar mówił, że sztuczna inteligencja już pomaga branży retail. - Na rynku mamy dostępnych wiele rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ostatnio zrobiło się o nich głośno za sprawą ChatGPT. Im więcej osób korzysta z IA, tym szybciej się ona uczy. ChatGPT w ciągu tygodnia miał milion użytkowników. To duża liczba - zaznaczył uczestnik debaty.

Z wyliczeń firmy Accenture wynika, że przy obecnych parametrach chatu, koszt wyuczenia sztucznej inteligencji wynosi około 100 mln dolarów. - Nie wszystkich będzie więc stać na takie szerokie użycie, ale na pewno AI wspomoże firmy w podejmowaniu decyzji. Retail dysponuje przecież gigantyczną ilością danych. Pamiętajmy jednak, że jeszcze przez długi czas to człowiek będzie podejmował ostateczną decyzję biznesową - podsumował dyrektor zarządzający Accenture.

Przedstawiciel LPP wskazał, że firma już jakiś czas temu zaczęła wykorzystywać ChatGPT przy tworzeniu treści reklamowych. - Funkcje naszych pracowników się zmieniły. Z copywriterów czy autorów treści reklamowych nasi pracownicy stają się osobami oceniającymi jakość materiału przygotowanego przez sztuczną inteligencję. Mają też więcej czasu na prace koncepcyjne i przygotowanie właściwego zapytania oraz podsumowania wyników całego procesu. Myślę, że AI spowoduje, że sama funkcja pracowników będzie się zmieniać w kierunku myślenia a nie tworzenia - wyjaśnił.

- Trendy przychodzą i odchodzą. Teraz jest głośno o ChatGPT. Jeśli coś zaczyna działać w praktyce, to mamy potwierdzenie, że z nami zostanie. Dziś połowa kontaktów z naszą infolinią LPP jest obsługiwana przez boty oparte o AI. Pamiętajmy jednak, że ludzie pragną kontaktu z drugim człowiekiem i to się nie zmieni - podsumował Mikołaj Wezdecki z LPP.

Debatę prowadziła Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl.