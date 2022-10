Chiński e-commerce. Ciekawe inspiracje z Państwa Środka

Istnieje przekonanie, że Chiny kopiują rozwiązania biznesowe z zachodu. Kiedyś było to bardzo widoczne i wynikało z inspiracji technologicznych, które dyktował zachód. Dziś role się odwróciły. Szczególnie w sferze cyfrowych rozwiązań dla handlu i systemów płatności. - Jednym z głównych rozwiązań, które proponują Chiny jest WeChat, komunikator internetowy i portal społecznościowy stworzony przez firmę Tencent Inc. Służy m.in. do wysyłania wiadomości, robienia zakupów za pomocą botów oraz wykonywania płatności. Jego innowacyjność polega na wszechstronności, można powiedzieć, że jest to aplikacja do wszystkiego- zauważa Arek Szulczyński CEO & Co-founder Empathy Rocks.

Jednym z fenomenów cyfrowych innowacji azjatyckich jest również Chinese Digital Silver Society. Obejmuje on aktywne cyfrowo osoby w wieku 60+. Kontekst nowego pokolenia w sieci stworzył gałąź Gerontechnology, która obejmuje różne systemy i rozwiązania techniczne, które pomagają osobom starszym i/lub ich opiekunom wykonać podstawowe codzienne czynności we własnych domach. Chiny oferują pokoleniu "internetowych seniorów" uproszczone alternatywy aplikacji cyfrowych. Obejmuje to również dokonywanie płatności bezgotówkowych i przelewów.

Chińska technologia obejmuje również nowy model logistyki e-commerce, który śmiało konkuruje z filozofią Amazon'a. Model współczesnego konsumenta jest zupełnie nowy. Dzisiaj nie ma już świata online i offline. Jest świat omnichannel, podkreśla Arek Szulczyński.

Chiny od kilku lat testują najnowsze rozwiązania w logistyce e-commerce. Jednym z nich są jeżdżące paczkomaty, które nie mają nawet kierowcy. Maszyna podjeżdża pod wskazany adres i wysyła komunikat o swojej obecności. Zamawiający ma wówczas 5 min na odbiór przesyłki. Innym innowacyjnym rozwiązaniem jest dostawa przesyłek dronem. Pozwala to na szybkie dotarcie do chińskich wiosek.

Rozwój technologii e-commerce jest bardzo dynamiczny i zmienił całkowicie oblicza sklepów stacjonarnych, które już są nie tylko punktami sprzedaży, ale również w przypadku mniejszych sklepów, punktami dystrybucji i obsługi e-commerce.

Nowym modelem sprzedaży w e-commerce jest również livestream shopping, który zdominował handel m-commerce nie tylko w Chinach, ale również w świecie zachodnim. Ta forma sprzedaży to tzw. zakupy impulsywne. Obejmują one kupowanie tu i teraz, np. po drodze z pracy do domu. Ta forma dała również dynamikę pod zmiany dotyczące płatności i ich uproszczonego i szybkiego realizowania.