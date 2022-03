Chiński gigant e-commerce kończy miniony rok stratą

Chińska platforma handlu elektronicznego zakończyła 2021 rok ze stratą po raz pierwszy od 2018 roku, odnotowując stratę netto w wysokości 3,6 miliarda juanów (pół miliarda euro) w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 49,4 miliarda juanów (7 miliardów euro) w 2020 roku. Wynika to ze znaczących inwestycji w nową działalność: w ubiegłym roku strata operacyjna nowego segmentu działalności wzrosła ponad dwukrotnie.

JD.com musi nadążać za konkurencją

JD.com staje w obliczu rosnącej konkurencji ze strony nowych platform i musi energicznie wprowadzać innowacje, aby za nimi nadążyć. W 2019 roku uruchomiono aplikację Jingxi, aby dotrzeć do mniejszych miast i poradzić sobie z wschodzącą gwiazdą Pinduoduo, popularną aplikacją do zakupów grupowych. JD.com zainwestował również dużo w zarządzanie nieruchomościami, ekspansję zagraniczną i nowe projekty technologiczne.

Konkurencja ze strony platform streamingowych również rośnie, chociaż JD.com twierdzi, że koncentruje się na konsumentach dokonujących planowanych zakupów i w mniejszym stopniu polega na kupowaniu pod wpływem impulsu. Oznacza to, że platforma jest rzadziej używana przez wielu Chińczyków, którzy kupują zachęcani przez filmy. Jednak chiński gigant jest otwarty na współpracę: główne ramię logistyczne JD, JD Logistics, już zapewnia dostawy dla niektórych platform live-streamingowych.

Wyniki JD.com

Całoroczna sprzedaż wzrosła o 27,6% do 951,6 miliarda juanów (137 miliardów euro), ale zwolniła w czwartym kwartale do 23% wzrostu sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Był to najsłabszy wzrost od sześciu kwartałów, a stoi za tym słabszy popyt konsumpcyjny. Zarówno stacjonarna, jak i internetowa sprzedaż detaliczna zwolniła.

Firma pozyskała w zeszłym roku ponad 20% klientów i obecnie ma 569,7 mln aktywnych użytkowników.