Chiński rynek chłonie europejskie kosmetyki dzięki e-platformom

fot, Piotr Purchała widzi potencjał dla polskich kosmetyków na rynku chińskim

Chiński rynek kosmetyków szacowany jest na kwotę 60 miliardów dolarów, odpowiadając za największe wzrosty światowych gigantów, m.in. L'Oréal i Estée Lauder. Dwudziestoparoletnie Chinki to najliczniejsza grupa zakupowa dla kosmetyków, przeciwdziałających efektom starzenia.

Chiny to drugi największy po USA rynek zbytu dla branży kosmetycznej z udziałem blisko 13 proc. w globalnym rynku. Łączna wartość sprzedaży detalicznej kosmetyków w Chinach osiągnęła w zeszłym roku rekordową wartość 299,2 mld RMB (waluta w Chińskiej Republice Ludowej), z czego 244,4 mld RMB stanowiły kosmetyki pielęgnacyjne, a 55,2 mld RMB - kosmetyki kolorowe.

Dzięki nowym regulacjom nie są już potrzebne specjalne zaświadczenia, potwierdzające wcześniejsze testy swoich towarów na zwierzętach. Nowe przepisy weszły w życie z początkiem maja br. i dotyczą części produktów z kategorii Beauty&Care. Z obowiązku testowania zwolnieni są między innymi producenci szamponów, szminek czy balsamów, ale wciąż wymagany jest dla farb do włosów czy balsamów do opalania. - Sposobem na ominięcie tego przepisu jest sprzedaż produktów kosmetycznych w transgranicznych serwisach e-commerce. Przy tej formie współpracy producent nie musi oklejać towarów chińskimi etykietami, co zazwyczaj rodzi spore koszty i komplikacje językowe – wylicza Piotr Purchała, Export Sales Director w firmie Primavera Parfum,

W Chinach mieszka 1,4 miliarda potencjalnych konsumentów, dzięki którym transgraniczny import e-commerce w 2020 roku wzrósł o 86,2% do wartości 11,8 mld euro. 61,2% chińskiej ludności miało dostęp do Internetu w pierwszej połowie 2020 roku, czyli blisko 854 mln potencjalnych klientów. Pod względem wartości sprzedaży kosmetyki i balsamy do ciała to najpopularniejsza kategoria produktowa w transgranicznym handlu e-commerce. W serwisie zakupowym Tmall.com wzrosła ona w zeszłym roku aż o 60%. Jednocześnie badania wykazują, że 70% chińskich respondentów uważa importowane produkty kosmetyczne za lepszej jakości niż krajowe.

Dwudziestoparoletnie Chinki to najliczniejsza grupa zakupowa dla kosmetyków, przeciwdziałających efektom starzenia. Wydają one znacznie więcej pieniędzy na ten cel niż ich starsze koleżanki, które dysponują znacznie pokaźniejszymi portfelami. Grupa kobiet w wieku 25-30 lat zgłasza największe zapotrzebowanie na produkty w zakresie pielęgnacji skóry oczu, których nie są w stanie pokryć krajowe marki. Nieco młodsze Internautki (20-25 lat) skupiają się na nawilżaniu, rozjaśnianiu i zmniejszaniu obrzęków oraz cieni pod oczami. Jak twierdzi Piotr Purchała z Primavera Parfum, po przekroczeniu trzydziestego roku życia zakres ich preferencji zmienia się. – W orbicie zainteresowań pojawiają się wtedy produkty o działaniu przeciwstarzeniowym, wzmacniacze kolagenu i kosmetyki z zawartością retinolu, które zapewniają szybkie rezultaty (np. w formie serum bądź ampułki).