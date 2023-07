Chińskie Temu w Polsce podgryza Allegro i Aliexpress

Platforma ma ofertę zbliżoną do tej, jaką ma AliExpress czy Shopee.

Aplikacja PDD Holding przeznaczona jest dla klientów spoza Chin.

Temu nie cieszy się dobrą reputacją wśród amerykańskich mediów.

Temu ma ofertę zbliżoną do tej, jaką ma AliExpress, czy wcześniej Shopee, które oficjalnie 13 stycznia o 23:59 zakończyło swoją działalność na polskim rynku. Właścicielem platformy jest DD Holdings, który wcześniej zarobił na aplikacji pośredniczącej w handlu produktami rolnymi Pinduoduo, łączącej rolników z konsumentami z pominięciem sieci handlowych. Jej przychody sięgnęły w ub.r. 19 mld dol., a zysk netto 4,6 mld dol. W Stanach Zjednoczonych platformę umieszczono na liście markeplace’ów handlujących podrabianymi towarami.

Temu: nowa kategoria handlu detalicznego

PDD Holdings stworzył nową aplikację Temu przeznaczoną dla klientów spoza Chin. Powstała rok temu i od tego czasu zdążyła już osiągnąć sukces w USA - aplikacja miała ponad 50 mln pobrań, a jej użytkownicy ocenili ją na 4,7 w oparciu o 375 tys. opinii. Eksperci oceniają, że jej właściciele wymyślają nową kategorię handlu detalicznego.

Temu, w przeciwieństwie do Shopee stosującego agresywne kampanie reklamowe, stawia na komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych, jak Facebook czy Instagram. Prowadzone są np. zachęty do polecania serwisu kodami partnerskimi lub upowszechnianie usług grywalizacją, czyli z wykorzystaniem gier.

Teraz platforma sprzedażowa atakuje rynek polski. Na stronach przeznaczonych dla polskich konsumentów ceny podawane są w polskiej walucie, a zniżki na lato sięgają 99% (ALL 30%-99% OFF). Pojawiła się też oferta darmowej dostawy, jeśli zakup następuje do końca poniedziałku.

Obniżki cen, bony i zła reputacja

W ofercie są towary z gigantycznymi obniżkami cen, np. damskie buty sneakersy (przecena z ponad 225 zł na niecałe 74 zł) i męskie (z przeceną z 339 zł na 100 zł), sportowe słuchawki bezprzewodowe (przecena z prawie 242 zł na nieco ponad 90 zł) i wiele innych. Najtańsze produkty są już za 90 gr.

Temu przygotował, oprócz zniżek na towary, bony (kody) opiewające na kwotę, która uzależniona jest od wydanej sumy: powyżej 130 zł - 20 zł, powyżej 250 zł - 40 zł oraz powyżej 400 zł - 80 zł.

Temu nie cieszy się dobrą reputacją wśród amerykańskich mediów, a specjalistyczne serwisy donoszą, że w recenzjach aplikacji można znaleźć informacje o uszkodzonych produktach i opóźnionych dostawach, niedostarczonych paczkach, braku reakcji obsługi klienta. Cytowani przez www.abcactionnews.co eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają zaś, że platforma wiąże się z ryzykiem związanym z danymi. Ale artykuły pochodzą bezpośrednio od chińskich producentów i oferowane są w bardzo niskich cenach.