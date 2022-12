Ciekawość skłania nas do nowych odkryć w sferze e-zakupów

Sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych staje się istotnym elementem europejskiego krajobrazu e-commerce.

Prawie połowa Polaków (45%) woli dokonywać zakupów na urządzeniu mobilnym.

22% Polaków deklaruje, że już z niej skorzystało z technologii metaverse, kolejne 32% rozważa dołączenie w przyszłości.

Social commerce, zakupy na urządzeniach mobilnych, metaverse czy płatności BNPL to przykłady na to, jak możemy dostosować ten proces do naszych potrzeb. A najnowszy European eCommerce Index przygotowany przez PayPal potwierdza, że wszystkie one są obecnie na czasie.

Sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych

Sprzedaż za pośrednictwem mediów społecznościowych staje się istotnym elementem europejskiego krajobrazu e-commerce, gdyż 4 na 10 Europejczyków (43%) dokonało zakupu bezpośrednio w social mediach[1].

W dużym skrócie, social commerce to termin określający zakupy dokonywane za pośrednictwem platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy TikTok, również, coraz częściej, bez konieczności przechodzenia na stronę internetową sklepu. Popularność takiego sposobu zakupów ma swoje uzasadnienie w kontekście popularności mediów społecznościowych i ich rozwoju. Już teraz influencerzy i marki prezentują tam swoje produkty - dlatego logiczne jest, że sieci chcą ułatwić proces zakupowy, skracając drogę konsumenta do kasy.

Polacy również korzystają z tego trendu - choć nie każda funkcja social shoppingu oferowana na wiodących rynkach jest udostępniana w Polsce, już 46% osób udało się dokonać zakupu bezpośrednio na portalu społecznościowym. Najczęściej był to Facebook, na którym 26% polskich użytkowników dokonało zakupu - co czyni nas wiodącym krajem w Europie w tej sferze.

Zakupy na urządzeniach mobilnych - nie wydaje się, aby miały spowolnić

Kolejnym trendem obserwowanym przez PayPal są zakupy mobilne, które istnieją już od dłuższego czasu i nie wydaje się, aby miały spowolnić wraz z ewolucją coraz to nowych urządzeń mobilnych, nie tylko smartfonów, ale także tabletów czy czytników e-booków. Prawie połowa Polaków (45%) woli dokonywać zakupów na urządzeniu mobilnym.

Z jednej strony jest to możliwe dzięki szybszej realizacji transakcji - niektóre modele smartfonów umożliwiają potwierdzenie zakupu jednym kliknięciem, bez konieczności każdorazowego podawania danych dotyczących dostawy lub płatności.

Z drugiej strony, nie każdy sprzedawca ma swoją stronę dostosowaną pod smartfony czy tablety, co oznacza, że niecierpliwy klient może szybko zmęczyć się próbami przebrnięcia przez niereagujące formularze i w efekcie wybierze inny sklep internetowy sprzedający ten sam przedmiot.

Czasami nie jest tak, że mogą po prostu przesiąść się na laptopa - coraz większa liczba osób posiada wyłącznie urządzenia mobilne. Choć większość e-sklepów tworzy dziś swoje strony na platformach, serwisach czy marketplace'ach, które domyślnie są dostosowane do urządzeń mobilnych, należy zadbać o to, by każdy etap tego procesu był zoptymalizowany - i krótki.

Metaverse - najnowsza z technologii nie stanowi niszy

Choć metaverse jest najnowszą z wymienionych wcześniej technologii, nie stanowi już takiej niszy. 22% Polaków deklaruje, że już z niej skorzystało, kolejne 32% rozważa dołączenie w przyszłości, a 15% uważa, że stanie się ona ważnym kanałem zakupowym. To pokazuje, że Polacy z natury posiadają dużą ciekawość wobec nowych technologii i są otwarci na korzystanie z nich, szczególnie jeżeli pozwalają one na dokonywanie zakupów w bardziej komfortowy sposób.

Sprzedawcy muszą jednak pamiętać, że nowe konteksty i technologie oznaczają większą potrzebę bezpieczeństwa i pewności zakupów. Jeśli konsument po raz pierwszy wchodzi do metaverse, aby zachęcić go do dokonania zakupu musi czuć się bezpiecznie i mieć poczucie, że jeśli coś pójdzie nie tak, będzie miał wsparcie. I tu właśnie pomagają nowoczesne metody płatności.

Autor: Efi Dahan, dyrektor zarządzający PayPal na region Europy Środkowo-Wschodniej i Izraela

[1] The data provided in the text are from PayPal’s eCommerce Index 2022 unless indicated otherwise.

[1] PayPal eCommerce Index 2022; Methodology of research: 15-minute survey of 15,221 European and Israeli consumers aged 18-75 & 10-minute survey of 4,604 business decision makers across Europe and Israel.