Co 10. Polak wydaje ponad 500 zł miesięcznie na e-zakupy

Już co 10. Polak wydaje ponad 500 zł miesięcznie na zakupy online.

Większość, czyli 60 proc., internetowych konsumentów w Polsce robi tą drogą zakupy kilka razy w miesiącu, jak wynika z nowego raportu polskiej firmy Advox „Jak Polacy korzystają ze sklepów internetowych: Zwyczaje e-zakupowe Polaków 2021”.

Blisko połowa wydaje tą drogą między 101 a 300 zł miesięcznie.

Najczęściej kupowanymi online kategoriami produktów są dodatki i odzież, które wskazało 62 proc. respondentów.

Obecnie zakupy w sieci regularnie robi 60 proc. Internautów, jak podaje Izba Gospodarki Elektronicznej. Polski rynek eCommerce należy do najszybciej rozwijających się w Europie - jego wartość na początku 2021 r. przekroczyła 100 mld zł, a od trzech lat w KRS przybywa ok. 25 proc. sklepów internetowych rocznie.

- Powszechną bolączką polskiego handlu elektronicznego jest założenie, że do sukcesu i efektywnej sprzedaży wystarczy założenie sklepu internetowego oraz jego uruchomienie i wystawienie towarów - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio - software house’u, który zrealizował ponad 120 projektów sklepów internetowych. - Tymczasem właściwe określenie grup docelowych i dostosowanie do nich działań marketingowych, poznanie potrzeb, zainteresowań i przyzwyczajeń konsumentów oraz zrozumienie, co zachęca i zniechęca ich do zakupów w danym sklepie, jest absolutnie kluczową kwestią w prowadzeniu tego typu biznesu. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak i co Polacy kupują w Internecie w 2021 r. Zapytaliśmy ich m.in. o częstotliwość zakupów online, wydatki w tym kanale oraz o najczęściej wybierane produkty - mówi.

⅓ internetowych konsumentów kupuje online raz w tygodniu lub częściej

Z raportu Advox wynika, że już 28 proc., a więc niemal ⅓ respondentów, kupuje przez Internet raz w tygodniu lub częściej - blisko 3 proc. nawet codziennie. Większość, bo blisko 60 proc., robi to raz lub kilka razy w miesiącu. Aż 44 proc. przyznaje, że na zwiększenie częstotliwości robienia przez nich zakupów w Internecie znaczny wpływ miała pandemia. Spośród osób, które zauważyły tę zależność, 61 proc. na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało, że ta częstotliwość nie zwiększyła się prawie wcale a 10, że robią zakupy już tylko przez Internet, wskazało wartości 6 lub wyższe. Blisko połowa kupujących online przeciętnie wydaje tą drogą między 101 a 300 zł miesięcznie. Ponad ⅕ wydaje pomiędzy 301 a 500 zł miesięcznie, a niecałe 20 proc. pomiędzy 51 a 100 zł. Niecałe 10 proc. wydaje powyżej 500 zł miesięcznie.

Mobilne aplikacje zakupowe w Polsce nie są tak popularne jak na świecie