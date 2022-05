Co 3. kupujący online rezygnuje z zakupów jeśli sklep nie ma przejrzystych zasad zwrotu

Jej wyniki wskazują również, że największą trudność konsumentom sprawia ustalanie szczegółów dotyczących procesu zwrotu za pomocą maila, a najmniejszą zapakowanie przesyłki.

Ponad 80 proc. internautów chętniej robi zakupy na platformach ze zautomatyzowanym procesem zwrotów, a dla większości najważniejszym aspektem związanym ze zwrotem produktu jest bezpłatna wysyłka.

31 proc. badanych stwierdziło, że często lub bardzo często zdarza im się zrezygnować z zakupów w danym sklepie lub porzucić koszyk w trakcie, bo nie odpowiada im polityka zwrotów.

Obecnie już 77% internautów robi zakupy przez internet i metoda ta z każdym rokiem zyskuje na popularności. Jej główną zaletą jest wygoda – zakupy można zrobić bez wychodzenia z domu, a za pomocą zaledwie kilku kliknięć konsumenci mają dostęp do niemal nieograniczonej i zróżnicowanej oferty wielu sklepów. Dodatkowo prawo konsumenckie stanowi, że w razie potrzeby kupujący mogą zwrócić towar w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Jak pokazuje badanie Furgonetki, większość kupujących chętnie korzysta z możliwości zwrotu, a zaledwie 29 proc. ankietowanych przyznało, że nie odsyła swoich zakupów. Z kolei aż blisko 60 proc. internautów zwraca średnio 1 na 5 zamówionych produktów, a niespełna 8 proc. średnio 2 na 5 artykułów.

– Pod względem metod dostaw czy płatności w e-commerce Polska jest w europejskiej czołówce. W większości przypadków również wygląd i funkcjonowanie e-sklepów jest na wysokim poziomie. Jednak obszar zwrotów od zawsze był traktowany po macoszemu. Nadal zdecydowanie za często możemy spotkać się z koniecznością drukowania i wypełniania dokumentów zwrotnych, szukania kuriera na własną rękę czy ustalania wszystkich szczegółów za pośrednictwem maila. Tymczasem, aby budować zaufanie i lojalność kupujących, zwroty powinny być maksymalnie szybkie, intuicyjne i najlepiej darmowe – mówi Rafał Agnieszczak, CEO Furgonetka.

Największe przeszkody przy zwracaniu produktów

Obecnie niemal wyłącznie duże platformy e-commerce mają stworzoną usługę zwrotów w sposób przyjazny dla konsumentów. W przypadku mniejszych e-sklepów proces nie jest zautomatyzowany i nie można go w łatwy sposób zrealizować za pomocą kilku kliknięć w panelu klienta. Nic więc dziwnego, że jako największą trudność związaną ze zwrotem zakupów ankietowani wskazywali czynność, którą obecnie muszą wykonywać w przypadku wielu e-sklepów, czyli ustalanie szczegółów procesu za pośrednictwem maila (48 proc.). Jest ona nie tylko uciążliwa i czasochłonna dla obu stron, ale też może spowodować, że klient nie zdąży zwrócić produktów w wyznaczonym ustawowo terminie.

Na drugim miejscu znalazło się samodzielne zamówienie kuriera (33 proc.), a na kolejnych: wydrukowanie etykiety (22 proc.) i dostarczenie produktu do automatu paczkowego lub punktu odbioru (18 proc.).

Najmniejszą przeszkodą okazało się zapakowanie produktu, wskazane tylko przez 12 proc. internautów. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że aż 89 proc. konsumentów odsyła artykuły w opakowaniach, w których je otrzymali. Część większych sklepów internetowych bierze to pod uwagę, wysyłając produkty w paczkach, które są już przygotowane do zwrotu, mają np. naklejoną taśmę, dzięki której można je łatwo zamknąć i odesłać. Co więcej, w przypadku dużych platform można się również spotkać z kolejnym ułatwieniem – sprzedawcy razem z produktami wysyłają w paczce formularz zwrotu z uzupełnioną etykietą.

Czego od zwrotów oczekują Polacy?

Jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Furgonetkę dla aż 79 proc. ankietowanych najważniejszym aspektem związanym ze zwrotem jest brak opłat za odesłanie produktów. Z kolei dla 10 proc. najistotniejszy był szybki proces dokonania zwrotu – za pośrednictwem aplikacji lub strony www. Polacy chcieliby również być informowani o przebiegu procesu. Szczególnie istotne okazało się otrzymanie informacji o zwróceniu pieniędzy przez sklep – tę pozycję zaznaczyło 55 proc. badanych, a także o dotarciu przesyłki do sprzedającego (50 proc.). O wszystkich statusach transportowych chciałoby otrzymywać powiadomienia 42 proc. konsumentów.

Przyjazne zwroty

31 proc. badanych stwierdziło, że często lub bardzo często zdarza im się zrezygnować z zakupów w danym sklepie lub porzucić koszyk w trakcie, bo nie odpowiada im polityka zwrotów, np. płatny zwrot, brak pożądanej metody, trudna procedura itd. Co więcej aż 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że zdarzyło im się nie dokonać ponownego zakupu ze względu na wcześniejsze negatywne doświadczenie związane ze zwrotem produktu w danym sklepie.