Co czeka firmę Rafała Brzoski?

Po wycofanie InPostu z warszawskiego parkietu fundusze Adventu wyłożyły pieniądze na jej rozwój, co się okazało dobrą inwestycją. Uzdrawianie spółki zakończyło się pełnym powodzeniem, świadczą ostatnie wyniki. Przychody InPostu po III kwartałach 2020 roku wzrosły do 1,67 mld zł - z 832,5 mln zł rok wcześniej. Operacyjna EBITDA zwiększyła się do 635,6 mln zł - z 230 mln zł przed rokiem.

Firma Rafała Brzoski mocno osadziła się na rynku e-commerce. Ma umowę z Allegro, w ostatnich dniach podpisała również pięcioletnią umowę z Amazonem (a przypomnijmy, że firma Jeffa Bezosa ogłosiła, że wchodzi do Polski z całością swej oferty). Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach paczkomaty InPostu miały stać puste...

Z drugiej strony można się jednak spodziewać walki o rynek. Pod koniec listopada dyrektor finansowy Allegro, Jon Eastick potwierdził, że firma chce stworzyć własną sieć automatów do odbierania paczek.

- W 2021 roku planujemy przeprowadzić pilotaż. Dopiero w kolejnym kroku podejmiemy decyzję, czy rozwijać ten projekt - zapowiedział Eastick w rozmowie z PAP Biznes.

Powodzenie tego pilotażu stwarza ryzyko, że w kilkuletniej perspektywie największa obecnie polska platforma e-commerce może odchodzić od umowy z InPostem, podpisanej we wrześniu ubiegłego roku na siedem lat (chociaż tu też wiele będzie zależało od szybkości rozwoju rynku).

Może się pojawić nowy groźny konkurent - niedawno Alibaba, czyli właściciel AliExpress, zapowiedział, że zamierza rozwinąć działalność na rynku w Polsce i myśli o własnej sieci paczkomatów.

Tak czy inaczej: przyszłość InPostu rysuje się jednak w jasnych kolorach. Ponieważ jednak - jak wspomnieliśmy - na horyzoncie pojawiają się kolejne wyzwania, dziś Rafał Brzoska podchodzi z dużym dystansem do swojego nagłego wzbogacenia się: zapytany o swój status nowego miliardera, Brzoska mówił o przeszłych wzlotach i upadkach.

- Nie chcę komentować tych niedorzecznych rankingów miliarderów. Akcje są dla mnie nadal tylko wirtualnym bogactwem. Kiedyś byłem bardzo wysoko na takich listach, ale potem wypadłem. To była lekcja pokory - powiedział w rozmowie z Bloombergiem.

