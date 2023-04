Co czwarty kierowca kupiłby auto używane w e-sklepie

24 proc. polskich kierowców kupiłoby samochód z drugiej ręki w e-sklepie konkretnego producenta lub na internetowej platformie zakupowej typu Autohero – wskazuje badanie Santander Consumer Multirent „Auto używane w sieci”.

Ankietowanych zapytano również o to, za pomocą jakiego produktu sfinansowaliby zakup pojazdu z rynku wtórnego przez internet i w jaki sposób chcieliby podpisać umowę z podmiotem finansującym. Na pierwszym miejscu znalazł się kredyt samochodowy (27 proc.). Co ósmy zmotoryzowany Polak wskazał leasing lub wynajem długoterminowy (12 proc.). Co ciekawe, umowę większość ankietowanych chciałaby podpisać stacjonarnie (30 proc. wskazań polskich kierowców).

- Na kolejnym miejscu wśród badanych kierowców znalazł się sklep internetowy konkretnego dealera (21 proc.). Tę odpowiedź najczęściej wybierali mężczyźni (28 proc. w porównaniu do 13 proc. kobiet), co może wynikać z tego, że zwykle to oni bardziej interesują się motoryzacją – komentuje Adrian Burkiewicz, Product Owner z Santander Consumer Multirent. - W tej grupie przeważały też osoby powyżej 60 roku życia (45 proc.). Mniej, bo 5 proc. Polaków z prawem jazdy stwierdziło, że zakupiłoby auto używane online w sklepie internetowym firmy finansującej samochody np. za pomocą leasingu, pożyczki leasingowej czy kredytu. Może to jednak wynikać z braku świadomości, że istnieje taka możliwość, ponieważ w porównaniu do pozostałych opcji, jest to stosunkowo nowe rozwiązanie.

Kredyt samochodowy na czele, nieco niżej leasing i wynajem długoterminowy

W badaniu Santander Consumer Multirent „Auto używane w sieci” kierowcy zostali zapytani również o to, w jaki sposób byliby gotowi sfinansować zakup samochodu używanego całkowicie online. Z ich odpowiedzi wynika, że najchętniej skorzystaliby z kredytu samochodowego (27 proc.). W tej grupie znalazło się 44 proc. ankietowanych z zarobkami na poziomie 5000 do 6 999 zł netto. Patrząc na wiek, najczęściej była ona wskazywana przez 60-69 latków i 40-49 latków (kolejno 36 i 35 proc. respondentów). Co szósty z ogółu badanych kierowców, postawiłby na kredyt gotówkowy (16 proc.). Tę odpowiedź najczęściej wybierali 40-49 latkowie, jednak tuż za nimi znaleźli się 18-29 latkowie (kolejno 25 i 24 proc.). Często wskazywali ją też ankietowani z dochodem między 4 000 a 4 999 zł netto (27 proc.). Zainteresowanie wsparciem w postaci leasingu i wynajmu długoterminowego kształtowało się na tym samym poziomie (12 proc.). Dalej znalazła się pożyczka leasingowa (5 proc. wskazań kierowców).

- Leasing wybierało najwięcej osób przed 30 rokiem życia (20 proc.) oraz zarabiających od 5 000 do 6 999 zł na rękę (23 proc.) – komentuje Adrian Burkiewicz z Santander Consumer Multirent. – Jeśli posiadamy swoją działalność gospodarczą, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem ze względu na szereg korzyści np. dogodny okres leasingu, kartę paliwową i elastyczne warunki finansowania dopasowane pod możliwości finansowe klienta. Jeśli natomiast nie prowadzimy firmy, zawsze pozostaje pożyczka konsumencka dostępna np. w Santander Consumer Financial Solutions, w ramach której na zakup wybranego pojazdu można otrzymać od 2 000 do 250 000 zł i spłacać od 6 do 96 miesięcy.

W jaki sposób polscy kierowcy chcieliby podpisać umowę o finansowanie na zakup auta używanego w sieci? Jak się okazało, zdania na ten temat są podzielone. Co może zaskoczyć w nowej, pocovidowej rzeczywistości, spory odsetek wolałby załatwić tę kwestię stacjonarnie w obecności przedstawiciela firmy finansującej (30 proc.). Nieco mniejszy odsetek ogółu kierowców wskazał opcję zdalną – od wniosku online do ręcznego podpisania umowy i odesłania jej w dogodnym momencie do podmiotu udzielającego środków (28 proc.). Co czwarty zmotoryzowany Polak wybrał tryb hybrydowy - złożenie wniosku przez internet, a podpisanie umowy stacjonarnie w obecności przedstawiciela firmy finansującej (23 proc.).