Co hamuje cross-border?

Istnieje kilka powodów, dla których e-cross-border nabiera coraz większego znaczenia w nowoczesnym biznesie. Wejście na nowe rynki (sprzedaż) i rozszerzenie big data o nowe zasięgi to korzyści oczywiste. Jednak w czasach gospodarczych turbulencji, gdy biznes ściśle pilnuje kosztów, handel transgraniczny może pomóc przedsiębiorstwom je obniżyć i przez to zwiększyć rentowność.

Wyjście poza własne pole rynkowych doświadczeń może przynieść zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Konfrontacja z różną od polskiej kulturą konsumencką nie tylko pozwala na sprawdzenie produktu czy usługi wobec nowych oczekiwań. To okazja do zwiększenia oferty produktowej, co znowu pozwala wyróżnić się na tle konkurencji. Całość wpływa na rozpoznawalność i pozycję marki po obu stronach w gruncie rzeczy nieistniejących granic, bo e-commerce nie ma granic - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.