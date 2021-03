Co internautki kupują najczęściej online?

Według badań ceneo.pl najpopularniejszą kategorią wśród kobiet są… smartfony. Najczęściej wyszukiwanym modelem jest Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128GB w kolorze szarym. Bardzo duża popularność produktów dla dziecka (klocki, lalki, gry) może wynikać z badanego okresu (3 ostatnie miesiące), kiedy to wiele z pań poszukiwało prezentu mikołajkowego bądź gwiazdkowego. Czwarty najczęściej sprawdzany przez panie produkt - Sony PlayStation 5.

Panie szukają róży do twarzy (udział kobiet w tej kategorii wynosi 87,2%), bronzerów do twarzy (86,3%), włóczek (85,8%), toreb i przyborników na akcesoria dla dzieci (85,7%) oraz koców i narzut dziecięcych (85,7%).

A czego panie szukają w internecie najrzadziej? Podzespołów do tuningu mechanicznego (udział kobiet w tej kategorii wynosi 10,6%), gier do konsoli PlayStation 5 (14,0%), wentylatorów komputerowych (14,6%), głośników samochodowych (14,7%) i przekaźników audio-video (15,3%).



Smartfony zajmują pierwsze miejsce wśród wyszukiwani Pań w wieku 18-24 i 45-65+ oraz drugie miejsce u tych od 25 do 44 roku życia. Podium domykają dermokosmetyki (wśród grupy wiekowej 18-44 oraz 65+) oraz perfumy i wody damskie (oglądają je panie w wieku 45-64).

Kobiety od 18 do 24 roku życia jako jedyne często poszukują online także słuchawek. Top 10 najpopularniejszych produktów wśród pań w wieku 25-34 zamykają literatura dla dzieci i młodzieży oraz zabawki edukacyjne dla niemowląt. Internautki z grupy wiekowej 35-44 jako jedyne poszukują natomiast figurek i makiet, a panie powyżej 65 roku życia - kotłów.