Co konsumenci zamawiają w sieci? Hity to komiksy i wyposażenie dla rolników

Konsumenci na całym świecie zaczęli chętniej i więcej korzystać z usług sklepów internetowych. Powodem są konkurencyjne ceny, dostępność przez całą dobę i coraz szybsza obsługa przesyłek. Jak wykazują badania, w 2022 roku liczba kupujących w e-commerce ustabilizowała się na wysokim poziomie. Według raportu Gemiusa "E-commerce w Polsce 2022", to aż 77 proc. czyli prawie o 1/3 więcej niż przed 2020 rokiem.

Ale co konsumenci najchętniej kupują w sieci? Według analizy polskiej platformy sklepowej IdoSell, z roku na rok tendencje zakupowe zmieniają się diametralnie.

- Dane odzwierciedlają nie tylko wzrosty i spadki sprzedaży, ale też nastroje społeczne. Na ich podstawie doskonale widać, jak dynamicznie zmieniają się potrzeby kupujących – mówi Sara Dzierżawska, brand manager w IdoSell.

Hity w 2022 roku

Według badania IdoSell, największą dynamikę wzrostu w 2022 roku odnotowały sklepy z komiksami, książkami i gadżetami (594 proc.). Dużą popularnością w porównaniu do roku 2021 cieszyła się także kategoria rolnictwo, w której zawierają się oleje rolnicze i samochodowe oraz wyposażenie dla rolników (skok o 339 proc.).

Konsumenci chętnie kupowali lustra, płytki lustrzane, drzwi przesuwne i szklane daszki (295 proc.), a także sprzęt sportowy do ćwiczeń w domu (261 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się: meble (141 proc.), cebule kwiatowe i rośliny ogrodowe (95 proc.), walizki (91 proc.), filtry do wody, dzbanki filtrujące, butelki (85 proc.), narzędzia i sprzęty ogrodowe (82 proc.) oraz elementy grzewcze z termostatem, wanny, panele prysznicowe, umywalki (75 proc.).

- Dane skłaniają do refleksji, że konsumenci oprócz tego, że szukają rozrywki, stawiają na odnawianie swoich przestrzeni. Szukają też oszczędności w codziennych sprawach oraz stawiają na dbanie o ogrody oraz działki – mówi Sara Dzierżawska.

Rok 2022 nie był najlepszym dla sklepów internetowych sprzedających kwiaty i upominki (spadek o 80 proc.), akcesoria obuwnicze (spadek o 79 proc.), produkty do karmienia i opieki nad dziećmi (mniej o 68 proc.), gadżety erotyczne (mniej o 65 proc.), małe AGD (spadek o 54 proc.).

Hity w 2021 roku

Z podsumowania roku 2021 wynika, że konsumenci najchętniej kupowali smartfony i komputery (wzrost o 168 proc.), kawę i herbatę (o 118 proc.), meble i dekoracje do urządzania salonu (o 96 proc.). Znaczny wzrost odnotowały także sklepy sprzedające sprzęt muzyczny (90 proc.), akcesoria łazienkowe (78 proc.), damskie torebki (76 proc.), lampy (70 proc.), maty na krzesła biurowe (67 proc.).

W 2021 roku zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem w sklepach internetowych cieszyły się wózki do sprzątania (o 49 proc.), kosze biurowe (39 proc.), produkty do karmienia i pielęgnacji (37 proc.). Niższą sprzedaż odnotowały także sklepy, które reprezentują kategorie: archiwizacja i organizacja (spadek o 35 proc.), gadżety erotyczne (o 31 proc.) i ochrona zdrowia.

Hity w 2020 roku

Dla porównania, w pandemicznym 2020 roku z półek sklepowych znikały przede wszystkim środki higieniczne: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, mydło i papier toaletowy. Brak dostępności tych produktów sprawił, że konsumenci zaczęli szukać ich w internecie. Potwierdzają to dane IdoSell. Od lutego do marca 2020 r. sprzedaż środków sanitarnych i do czyszczenia powierzchni wzrosła o 166 proc., a kosmetyków i papieru toaletowego o 131 proc.

Przez twardy lockdown Polacy spędzali czas głównie w ogródkach i na działkach. W tym okresie kupowali w internecie sekatory, grabie i inne narzędzia (wzrost sprzedaży o 174 proc.), meble ogrodowe (wzrost o 114 proc.), sprzęty do rozrywki na świeżym powietrzu (wzrost o 108 proc.), rośliny (sprzedaż zwiększyła się o 82 proc.) oraz nasiona (wzrost o 82 proc.).

Spadek zainteresowania w 2020 r. odnotowali sprzedawcy akcesoriów i gadżetów na imprezy (o 59 proc.), kostiumów (o 46 proc.), walizek (o 36 proc.), prezentów dla dzieci (o 29 proc.), akcesoriów religijnych (o 26 proc.) oraz firmy, które zajmują się dostawą jedzenia (o 47 proc.).