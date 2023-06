Co najczęściej wybierają klienci Allegro na Dzień Ojca?

Platforma przygotowała dla swoich klientów specjalną kampanię na Dzień Ojca. Klienci mogą znaleźć wiele inspiracji i atrakcyjnych ofert z najpopularniejszych kategorii, takich jak np. dom i ogród, elektronika, zdrowie i uroda, moda, motoryzacja czy supermarket na specjalnej stronie: https://allegro.pl/strefa/prezenty/dla-taty.

Prezenty na Dzień Ojca. Oferta Allegro

Co więcej, produkty z oznaczeniem “Gwarancja najniższej ceny” dają klientom pewność, że na Allegro znajdą najtańsze oferty. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu produktu na Allegro kupujący znajdzie tańszą ofertę i zgłosi się do Allegro, otrzyma zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro. Maksymalna łączna kwota takiego zwrotu podczas trwania akcji to aż 200 zł!

Wybrane prezenty na Allegro: