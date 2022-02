Co najczęściej zamawiamy na Glovo a co na Everli?

Najwierniejszy i najbardziej aktywny użytkownik Glovo w Polsce złożył już ponad 10500 zamówień na łączną kwotę 39 tys. euro. Z kolei klienci Everli zamawiali najchętniej w marcu i kwietniu. Warszawa, Kraków, i Wrocław to trzy miasta o najwyższym wzroście zamówień rok do roku. Trzy kategorie najczęściej kupowanych produktów w całym kraju to: warzywa, owoce i jogurty.