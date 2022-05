Co nam daje opcja Ochrona Kupującego w Vinted?

Kupując rzeczy w aplikacji Vinted, płacimy za tak zwaną Ochronę Kupujących. Jest to potrzebne na wypadek, jeśli rzecz, którą kupimy okaże się uszkodzona, zamieniona lub paczką będzie pusta. W takim przypadku można dochodzić zwrotu pieniędzy.

Jeśli natomiast kupujemy rzeczy poza aplikacją, może spotkać nas przykra niespodzianka. Są sprzedający, którzy informują, że nie sprzedają za pomocą Vinted - płacimy im z góry na podany numer rachunku bankowego. Nie jesteśmy wtedy chronieni.

- Możemy potwierdzić, że większość transakcji dokonywanych na polskiej platformie Vinted jest realizowana za pomocą przycisku Kup Teraz, uwzględniającego Ochronę Kupującego. To jedna z opcji zakupu dostępna na Vinted, którą użytkownicy chętnie wybierają, ponieważ oferuje dodatkowe zabezpieczenia, w tym szyfrowane płatności. - mówi nam Magdalena Szlaz, Communication & PR Manager w Vinted .

Przedstawicielka platformy zaleca, aby wszelką korespondencję i komunikację prowadzić za pośrednictwem platformy Vinted, a także transakcji dokonywać w ramach platformy, nie poza nią. Kupowanie, sprzedawanie i płacenie za pomocą platformy zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, w tym m.in. szyfrowane płatności.



Dokonując zakupu za pomocą przycisku „Kup teraz" na platformie Vinted uwzględniona jest Ochrona Kupującego, która pomaga zapewnić bezpieczne zakupy. Za niewielką opłatą Ochrona Kupującego oferuje korzyści w postaci bezpiecznych płatności bez konieczności udostępniania poufnych danych, takich jak informacje związane z rachunkiem bankowym. Ochrona Kupującego zapewnia również korzyści wynikające z polityki zwrotów Vinted i pomocy ze strony obsługi klienta, która może udzielić wsparcia w rozwiązaniu problemów związanych z transakcjami, dzięki dostępowi do szczegółów danej transakcji i wysyłki - dodaje Magdalena Szlaz.

- W celu powiadomienia członków naszej platformy o wzmożonej aktywności phishingowej w Internecie pozostajemy z nimi w kontakcie - wysłaliśmy informacje ze wskazówkami, jak rozpoznać wiadomości phishingowe i próby oszustwa oraz jak się przed nimi bronić, by bezpiecznie korzystać z naszej platformy. Zachęcamy wszystkich do zgłaszania wszelkich podejrzanych zachowań i incydentów bezpośrednio do działu Obsługi Klienta. Dzięki temu będziemy mogli dokładniej zbadać sprawę i podjąć odpowiednie kroki - podsumowuje.