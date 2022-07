Co-packing przyspiesza wysyłki w e-commerce

Po przyjęciu zamówienia towar trzeba skompletować (co czasem oznacza kilka różnych operacji), wystawić fakturę lub paragon, zapakować, zlecić wysyłkę w firmie kurierskiej. Wszystko to zajmuje czas, a i kurier nie pojawi się w drzwiach sklepu natychmiast po zleceniu wysyłki.

- Prawie zawsze szybka obsługa wskazuje na współpracę e-sklepu z firmą logistyczną. Oznacza to, że sam sklep zajmuje się głównie przyjmowaniem zamówień i odpowiadaniem na pytania klientów, natomiast większość pozostałych operacji bierze na siebie operator logistyczny – mówi Urszula Rąbkowska z firmy XBS Group. - Duże znaczenie ma tutaj co-packing. Choć to tylko jeden z elementów w łańcuchu dostaw, to jednak może dać pozytywnego „kopa” całemu procesowi realizacji zamówienia – podkreśla.

Więcej niż pakowanie

Co-packing to usługa realizowana nie tylko dla sklepów internetowych. Korzystają z niej także sklepy stacjonarne. W najszerszym zakresie co-packing oznacza wszelkie operacje związane z przepakowywaniem towarów.

Może to więc oznaczać rozpakowywanie produktów z palet i dzielenie ich na „mniejsze porcje”, które będą wysyłane do sklepów stacjonarnych. Usługa ta może też polegać na wypakowywaniu produktów z opakowań zbiorczych zagranicznego producenta i przekładanie ich do opakowań krajowego dystrybutora wraz z dokładaniem polskich instrukcji obsługi.

Jednak szerokie pojęcie co-packingu może obejmować także wiele bardziej szczegółowych operacji, w tym konfekcjonowanie. Obecnie o konfekcjonowaniu mówi się najczęściej w kontekście pakowania zamówień dla klientów końcowych. Klient zamawia przez internet kilka produktów, a w firmie logistycznej są one wyjmowane z poszczególnych opakowań zbiorczych i wkładane do konkretnej przesyłki.

Usługi co-packingu mogą obejmować wiele usług dodatkowych, które sprawiają, że sklepom internetowym łatwiej zdecydować się na e-fillfulment, czyli na całkowity outsourcing logistyki (włącznie z magazynowaniem towarów w firmie logistycznej).

- Co-packing może obejmować np. drukowanie faktur w imieniu e-sklepu i dołączanie ich do przesyłek. Do paczek mogą być także wkładane ulotki, gratisy lub próbki produktów. Czasem produkty mogą wymagać zaklejenia etykiet obcojęzycznych etykietami w języku polskim lub w ogóle pudełka oryginalne mają zostać zamienione na opakowania z logo sklepu – mówi przedstawicielka XBS Group.

Jeszcze inną usługą realizowaną w ramach co-packingu jest tworzenie zestawów promocyjnych. Sklep może postanowić, że pewne produkty będzie oferował w pakietach (np. w ramach promocji). Przy samodzielnym zajmowaniu się logistyką oznaczałoby to konieczność ściągnięcia produktów z magazynu i zaangażowania czasu własnych pracowników w tworzenie określonych zestawów. Jednak w przypadku współpracy z firmą logistyczną dzieje się to znacznie szybciej. Sklep wysyła odpowiednie zlecenie, a operator logistyczny zajmuje się przepakowywaniem.

Dlaczego co-packing usprawnia dostawy?

Główną korzyść stanowi usprawnienie pracy e-sklepu, bez zaangażowania ze strony jego pracowników. Sklep nie musi zatrudniać więcej ludzi, ani zwiększać swojej powierzchni, aby się rozwijać. Jeśli towar do przepakowania znajduje się w magazynie firmy logistycznej, wówczas wszystkie niezbędne operacje (przepakowywanie, faktury, ulotki, konfekcjonowanie) są wykonywane w jednym miejscu, jedna po drugiej. Trwa to więc krótko i jest łatwiejsze do zorganizowania.

Usprawnienia wynikają także z możliwości powiązania co-packingu z innymi usługami. Skoro przesyłki i tak są już w magazynie operatora logistycznego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to on zamówił kuriera i przekazał paczki, które mają trafić do klientów. Dzięki temu zamówienia złożone danego dnia do określonej godziny mogą zostać spakowane i jeszcze tego samego dnia wydane kurierowi bezpośrednio z magazynu. A następnego dnia trafiają do rąk klientów.

Współpraca z firmą logistyczną może obejmować również przyjmowanie zwrotów

- W zależności od tego, co zostanie ustalone pomiędzy e-sklepem a operatorem logistycznym, zwrócone przez konsumentów produkty mogą trafiać do ponownego przepakowania i dalszej odsprzedaży albo np. być przekazywane do recyklingu – mówi Urszula Rąbkowska.

Wówczas sklep internetowy może działać bardziej elastycznie, szybciej dostarczać przesyłki do klientów, a paczki są pakowane w sposób estetyczny i bezpieczny, zgodnie ze standardami danego operatora logistycznego.