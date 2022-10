Co stoi za sukcesem Shopee?

Platforma Shopee pojawiła się w Polsce we wrześniu 2021 roku i szybko stała się znaczącym graczem na polskim rynku zakupów online.

Według opublikowanego przez Gemius raportu „Ecommerce w Polsce 2022” znalazła się na miejscu szóstym pod względem znajomości spontanicznej serwisów e-commerce (wskazało go 11% badanych). Najwięcej respondentów pochodziło z grupy wiekowej 15-24 – serwis spontanicznie wymieniło 18% badanych w tym wieku.

Kampania reklamowa Shopee przynosi efekty

Tak wysoka pozycja osiągnięta w tak krótkim czasie z pewnością jest wynikiem intensywnej kampanii reklamowej, jaką serwis prowadził i prowadzi w tym roku. W swoich działaniach Shopee wykorzystuje zarówno media Digital, jak i TV i Radio. Aktywność telewizyjna marki rozpoczęła się w połowie kwietnia 2022 kampanią „5.5 Zakupowa Majówka” – był to debiut kampanii telewizyjnej serwisu w Polsce. To właśnie wtedy większość Polaków zaczęło nucić shopee-pi-pi-pi, w rytm lubianej przez dzieci piosenki "Baby Shark". Marka działała również aktywnie w mediach społecznościowych (między innymi na TikToku, gdzie stworzyła wyzwanie z hashtagiem #WszedzieShopee) - komentuje w rozmowie z dlahandlu.pl Bartosz Wójcik, Sales Manager, Agencje i Reklamodawcy, Gemius.

Kampania Shopee w liczbach

Od kwietnia obserwujemy również cykliczność działań marki, która w równych interwałach czasowych prowadzi intensywne działania reklamowe we wszystkich mediach – szczególnie na platformie TV.

Jak wygląda to w liczbach? - Według badania gemiusAdReal od kwietnia 2022 (a więc od momentu startu kampanii telewizyjnych) do wrześnie 2022 liczba AdContact kampanii Shopee wyniosła niemal 6 miliardów, osiągając zasięg na poziomie 99% grupy wiekowej 7-75. Oznacza to, że średnio każdy użytkownik miał kontakt z reklamą Shopee w tym okresie ok. 180 razy. Tak intensywna i konsekwentnie realizowana kampania z wykorzystaniem znanych motywów muzycznych przyniosła oczekiwany efekt w postaci szybkiego zbudowania rozpoznawalności marki wśród konsumentów, co potwierdzają liczby z naszego raportu - dodaje Bartosz Wójcik.

- Widać więc, że na rynku marketplace w Polsce powoli robi się coraz „ciaśniej” i w najbliższym czasie będziemy obserwować coraz intensywniejszą walkę o klienta oraz pozycję w jego świadomości - podsumowuje.