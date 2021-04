Co w e-commerce piszczy? Przypominamy najważniejsze wydarzenia tygodnia

Rynek e-commerce jednym z największych wygranych pandemii, fot. shutterstock

To był ważny tydzień dla branży e-commerce. InPost zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w Mondial Relay, polski rząd przyjął implementację unijnych rozwiązań zawartych w pakiecie e-commerce a Frisco.pl zapowiedziało wejście ze swoją usługą do Poznania.

1. 7 kwietnia InPost podał, że po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w tej firmie.

Transakcja zostanie sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021, po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych. Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce.

Przypomnijmy, że kwota transakcji to ok. 565 mln euro.

Mondial Relay – założony w 1997 roku, jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne.

2. Polski rząd przyjął pakiet uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce, zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE.

Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Rząd przekonuje, że tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

- Likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

- Znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

- Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników co ułatwi, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE: sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów na rzecz konsumentów