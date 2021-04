Co w e-commerce piszczy? Przypominamy najważniejsze wydarzenia tygodnia

Rynek e-commerce jednym z największych wygranych pandemii, fot. shutterstock

To był ważny tydzień dla branży e-commerce. InPost zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w Mondial Relay, polski rząd przyjął implementację unijnych rozwiązań zawartych w pakiecie e-commerce a Frisco.pl zapowiedziało wejście ze swoją usługą do Poznania.

1. 7 kwietnia InPost podał, że po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay zawarł wiążącą umowę nabycia 100% udziałów w tej firmie.

Transakcja zostanie sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021, po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych. Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce.

Przypomnijmy, że kwota transakcji to ok. 565 mln euro.

Mondial Relay – założony w 1997 roku, jest dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15.800 punktów odbioru i nadania („PUDO”) we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11.000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne.

2. Polski rząd przyjął pakiet uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce, zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE.

Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Rząd przekonuje, że tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

- Likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro.

- Znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop.

- Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników co ułatwi, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE: sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów na rzecz konsumentów

3. 8 kwietnia IKEA ogłosiła, że rusza z transmisjami Zakupy Na Żywo na Facebooku. Jest to nowy format, którego celem jest pokazanie pasjonatom aranżacji wnętrz artykułów ułatwiających życie w domu oraz prostych, sprytnych rozwiązań zmieniających pomieszczenie tak, aby jak najlepiej odpowiadało na potrzeby domowników.

Odcinki, trwające ok. 45 minut, będą nadawane ze studia Ikea w poniedziałki i w czwartki w godzinach wieczornych. Każdy epizod to inny motyw przewodni i mnóstwo nowych inspiracji. Tematem pierwszego odcinka były produkty przydatne w każdej kuchni.

4. E-sklep Frisco.pl zapowiedział wejście ze swoją usługą do Poznania. Firma poinformowała o starcie sklepu w swojej aplikacji. Frisco na razie nie podaje daty starty, ale możemy się spodziewać, że nastąpi to bardzo szybko.

Obecnie e-sklep Frisco działa na terenie dwóch miast - w Warszawie i we Wrocławiu. Udział Frisco w rynku warszawskim wynosi obecnie 57 proc. (22 proc. w 2014 r., 44 proc. w 2019 r.). We Wrocławiu internetowy supermarket wystartował pod koniec zeszłego roku, więc dopiero buduje bazę aktywnych klientów.

Sprzedaż sklepu kształtowała się w następujący sposób: 2014 r. 34,4 mln zł, 2015 r. 36,6 mln zł, 2016 r. 55,7 mln zł, 2017 r. 72,9 mln zł, 2018 r. 96,5 mln zł, 2019 r. 114,3 mln zł, 2020 r. 215,5 mln zł.

Frisco.pl jest jednym z największych beneficjentów restrykcji związanych z pandemią. Przypomnijmy, że w drugiej połowie marca 2020 r. e-supermarket tygodniowo generował taki ruch, jak przez cały miesiąc pracy przed kryzysem.

5. Niedawno usłyszeliśmy o pomyśle objęcia e-handlu podatkiem handlowym, który płacą już tradycyjne duże sklepy. Ministerstwo Finansów uspokaja jednak, że żadne takie kroki nie są planowane.

- Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac zmierzających do zmiany ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej - ucina krótko Ministerstwo Finansów.

E-sklepy mogą więc na razie spać spokojnie. Przypomnijmy, że w marcu Alfred Bujara z handlowej Solidarności stwierdził, że w czasie pandemii wielkie sieci rozbudowały swoje kanały handlu w Internecie i nie ma powodu, aby ten segment był wyłączony z podatku handlowego.

Przypomnijmy, że podatek od sprzedaży detalicznej za styczeń 2021 r. zapłaciło łącznie 104 podatników, a łączna kwota zapłaconego podatku wyniosła 197 377 427,22 zł. Rząd spodziewa się w tym roku ok. 1,5 mld zł wpływów z podatku.

6. Media donoszą, że Ministerstwo Finansów nie rezygnuje z prac nad podatkiem cyfrowym. Danina ma objąć największe firmy, których globalne roczne przychody przekraczają 750 mln euro i dotyczyć m.in. usług reklamy internetowej, treści cyfrowych, przetwarzania w chmurze, pośrednictwa platform internetowych i mediów społecznościowych. W praktyce mowa o takich koncernach, jak Google, Amazon, Facebook czy Apple.

7. Pod koniec marca w Urzędzie Patentowym Orlen zarejestrował znak Orlen Paczka dla usług w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych.

Już we wrześniu tego roku klientom udostępniona zostanie nowa usługa koncernu obejmująca zarówno maszyny paczkowe, jak i punkty do nadawania i odbierania paczek (PUDO).

- Mocno zainwestujemy w segment usług kurierskich, oferując klientom dostęp do ponad 10 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w tym 2 tys. automatów paczkowych. Stawiane one będą w atrakcyjnych lokalizacjach. Z pierwszych maszyn paczkowych będzie można korzystać już we wrześniu – zapowiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN na konferencji w lutym br.