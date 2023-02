Co wart studiować? Specjaliści od e-commerce poszukiwani

Rozglądając się za najlepszym kierunkiem kształcenia, warto brać pod uwagę nie tylko własne zainteresowania, ale i zapotrzebowanie na rynku pracy. Właśnie trwa zimowa rekrutacja na uczelnie wyższe, można więc pomyśleć o zdobyciu nowego wykształcenia. Eksperci Antal przygotowali wskazówki dla młodych na rynku pracy, którzy szukają dla siebie przyszłościowego zawodu.

Na straży bezpieczeństwa w sieci - cybersecurity

Przez coraz większe zagrożenie płynące z wykorzystania nowych technologii obserwujemy większe potrzeby rekrutacji na stanowiska takie jak: Cybersecurity Engineer; Cybersecurity Architect, Pentester, Cloud Security Engineer, DLP Engineer czy Cyber Risk Analyst. Średnie wynagrodzenie specjalisty od cyberbezpieczeństwa w Polsce może się różnić w zależności od poziomu doświadczenia, kwalifikacji i lokalizacji. Według danych z 2022 roku owi specjaliści mogą otrzymywać wynagrodzenie od 6 000 do 12 000 zł miesięcznie brutto na początku swojej kariery, a specjaliści z wieloletnim doświadczeniem mogą zarabiać nawet do 20 000 zł miesięcznie brutto. Jednak te dane mogą się różnić w zależności od sektora, w którym pracują, lokalizacji oraz specjalizacji.

W 2023 przy nadchodzącym zwolnieniu wynikającym z kryzysu gospodarczego, popyt na informatyków może wyrównać się z podażą. Z pewnością ta sytuacja na rynku spowoduje spowolnienie procesów rekrutacyjnych, dodatkowo będziemy mieli większa ilość kandydatów pod dany profil i delikatnie mogą przesunąć się czynniki negocjacyjne wynagrodzeń na korzyść pracodawcy. Obecny rynek w Polsce dla specjalistów informatycznych wciąż jest bardzo dobry, a kandydaci w dalszym ciągu są atrakcyjni pod kątem ich umiejętności i poziomu wynagrodzenia – komentuje Karolina Giza, Team Leader Antal, IT Services.

Popyt na programistów się nie kończy

Przy maksymalnym wzroście projektów w branży IT widać szczególnie zwiększony popyt na: programistów znających języki Java i .NET oraz DevOpsów. Aby zostać programistą, należy najpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie. Można to zrobić nie tylko poprzez studiowanie informatyki lub pokrewnych kierunków na uniwersytecie lub politechnice, ale także poprzez ukończenie specjalistycznego kursu lub bootcampu czy samodzielne nauka programowania przez czytanie książek i tutoriali oraz pisanie kodu. Ważne jest także, aby stale się rozwijać i uczyć nowych technologii oraz języków programowania.

Średnio rekruterzy IT zaobserwowali ok. 15 do 20 % przewagi popytu nad podażą na programistów, Na początku drogi tych, którzy znają języki takie jak Java czy .NET bądź zostali DevOps inżynierami wynagrodzenie waha się od około 5 tysięcy zł brutto do około 11 tysięcy zł brutto. Średnie zarobki w tym zawodzie już z doświadczeniem wynoszą około 12-15 tysięcy brutto. Warto również pamiętać, że wynagrodzenia w branży IT, podobnie jak w wielu innych, rosną z roku na rok – dodaje Anika Jabłońska, Senior IT Recruitment Consultant Antal, IT Services.

To, co sprzedaje się w sieci – marketerzy internetowi

Do zawodów przyszłości należą także specjaliści e- commerce, digital marketeterzy czy social media menedżerowie - cały czas jest zapotrzebowanie na tego typu kompetencje, a kandydaci mają po kilka ofert na stole. Marketerzy cyfrowi są odpowiedzialni za podnoszenie świadomości marki i generowanie leadów za pośrednictwem wszystkich kanałów cyfrowych – zarówno bezpłatnych, jak i płatnych co z roku na rok zyskuje na znaczeniu w zdigitalizowanym świecie. Rola e-commercera oznacza odpowiedzialność zarówno za projektowanie, realizację, optymalizację, jak i nadzorowanie wszystkich elementów strategii marketingowej firm działających w sieci, między innymi sklepów internetowych.

Branża marketingowa opiera się w głównym stopniu na doświadczeniu i umiejętnościach. Niekoniecznie trzeba mieć wykształcenie kierunkowe, choć to na pewno pomaga na początku drogi w zdobyciu lepszego stanowiska np. W agencji marketingowej. Na starcie na stanowiskach juniorskich w branż wynagrodzenie waha się od 4500 - 6500 zł brutto. Natomiast Digital Menedżerowie z większym doświadczeniem zarabiają średnio 10 000 – 20 000 zł brutto, e-commerce specjaliści 8 – 12 000 PLN brutto, a social media menedżerowie 7 – 12 000 zł brutto - dodaje Maryla Aftanasiuk – Lisiecka, Business Unit Director Antal, Sales & Marketing.

Planowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa - kontroler finansowy

Kontrolerzy finansowi odpowiadają za zaawansowaną analizę sytuacji finansowej firmy oraz zagrożeń, przed jakimi stoi. Są bezpośrednimi doradcami dla dyrektorów finansowych w zakresie przyjmowanej strategii. Od osoby na tym stanowisku wymaga się ukończenia szkoły wyższej – najlepiej na kierunku związanym z ekonomią. Średnie miesięczne wynagrodzenie na początku na tym stanowisku wynosi 9 290 PLN brutto. Starsi specjaliści i menedżerowie z większym doświadczeniem, mogą otrzymywać wynagrodzenie od 12 000 PLN do 20 000 zł brutto.

W trudnych i niepewnych warunkach gospodarczych optymalizacja kosztów, planowanie finansów i zapewnienie firmie bezpieczeństwa jest kluczowe dla każdej organizacji, a przez to znacznie rośnie zapotrzebowanie na kontrolerów finansowych. Osoba, która chciałaby zacząć karierę na tym stanowisko, musi dobrze znać prawo finansowe i ciągle się rozwijać - dodaje Michał Borkowski, Regional Manager Antal, Finance & Accountancy.

Walka o wykwalifikowanego inżyniera trwa

Rozwijające się grupy zawodowe w Polsce to także inżynierowie odnawialnych źródeł energii, biotechnolodzy oraz nanotechnolodzy. W niektórych tych branżach już mamy do czynienia z deficytami pracowników, w innych walka o wykwalifikowanego inżyniera dopiero się rozpoczyna. Powodem tak wzmożonego zapotrzebowania na inzynierów jest rozwój sektora fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. Na deficyt elektryków, elektromechaników i elektromonterów wskazuje raport „Barometr Zawodów 2022”.

Zatrudniać na pewno będzie sektor energetyki wiatrowej. Inwestycje w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim wymagają odpowiedniej logistyki, a co za tym idzie wyspecjalizowanej kadry. Specjaliści offshore mogą też liczyć na najwyższe zarobki – inżynierowie zarabiają od 12 do 19 tys. zł brutto, a managerowie – od 22 do 34 tys. zł brutto. Warto więc pomyśleć o studiach takich jak: inżynieria środowiska, energetyka cieplna, morska energetyka wiatrowa, zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej – komentuje Aleksandra Kurasiewicz, Senior Client & Team Manager Antal, Engineering & Operations.

Mechatronika, automatyka i robotyka

Rozwój Przemysłu 4.0, który dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle wygenerował duże zapotrzebowanie na inżynierów specjalizujących się w mechatronice, automatyce i robotyce. W swojej pracy skupiają się na budowaniu i rozwijaniu systemów maszyn, charakteryzujących się samodzielnością i automatyzacją przeprowadzanych procesów. Oprócz zrobotyzowanych stanowisk pracy, to także inne działania badawczo-rozwojowe, przyczyniające się do usprawniania i optymalizowania procesów produkcyjnych.

Praca inżynierów mechatroniki, automatyki i robotyki jest pracą wyjątkowo odpowiedzialną. Dodatkowo, jest idealna dla tych, którzy nie lubią siedzieć w miejscu, gdyż związana jest z wyjazdami służbowymi, np. do zakładów kooperujących (krajowych i zagranicznych). Pomijając ukończenie polecanych studiów na kierunkach takich jak: mechatronika, inżynieria mechatroniczna (IMiR), elektrotechnika, elektronika, mechanika, robotyka, automatyka warto też posiadać umiejętność abstrakcyjnego myślenia w kategoriach matematycznych. Oznacza to nie tylko zdolności sprawnego liczenia, ale głównie tworzenia modeli matematycznych projektowanych obiektów. Na początku kariery wynagrodzenie inżynierów mechatroniki, automatyki i robotyki może wynieść od 5 do 7 tys. zł brutto. Natomiast z pięcioletnim doświadczeniem zarobki te mogą wynieść 9 – 13 tys. zł brutto – dodaje Marieta Brzykcy, Team Leader Antal, Engineering & Operations.