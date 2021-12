Cocolita.pl najemcą Logistic Park Rzeszów

I etap Logistic Park Rzeszów LCube skomercjalizowany

Komercjalizację obiektu o łącznej powierzchni 5,7 tys. m2 zakończono przed planowanym na grudzień odbiorem inwestycji.

Cocolita.pl to drogeria internetowa, która w swojej ofercie ma bogaty asortyment - około 20 tys. produktów - kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Miesięcznie serwis odwiedza ponad milion użytkowników. Jest jednym z największych sklepów internetowych na rynku polskim, specjalizujących się w sprzedaży produktów do stylizacji i wizażu.

Plany ekspansji zagranicznej

"Dynamiczny wzrost, jaki zanotowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach i plany ekspansji firmy również poza granice Polski, to efekt konsekwentnej realizacji naszej strategii. Jeśli nadal chcemy dynamicznie się rozwijać, potrzebujemy stabilnych partnerów, również w zakresie powierzchni magazynowej, która decyduje o szybkim i sprawnym dostarczeniu towarów do klienta końcowego. Oferta LCube, okazała się w tym kontekście dla nas najlepsza, a negocjacje przebiegły szybko i sprawnie, dzięki czemu zabezpieczyliśmy sobie przestrzeń do dalszego rozwoju naszej firmy" - mówi Hubert Górecki, dyrektor generalny Shoko sp. z o.o. właściciela sklepu Cocolita.pl.

Park przemysłowo-magazynowy w podrzeszowskiej Jasionce, to pierwsza inwestycja realizowana przez LCube w Polsce. Docelowo ma liczyć 24,4 tys. m2 powierzchni klasy A.