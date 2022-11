Codziennie inne promocje. Black Friday na Amazon.pl

Od 24 do 25 listopada będzie można wybierać spośród tysięcy okazji i skorzystać z dużych promocji na produkty m. in. Sony, Logitech, JBL, Bose, Jabra, Xiaomi, DJI, Philips, Bosch i Gilette. Klienci Amazon Prime skorzystają z szybkiej, bezpłatnej i wygodnej dostawy milionów produktów przez cały okres świąteczny.

Specjalne promocje w Amazon na Black Friday

Klienci mogą również zaoszczędzić dzięki publikowanym codziennie w trakcie Black Friday Week promocjom, z których skorzystają aż do 28 listopada. Główne wydarzenie zakupowe w ramach festiwalu okazji, Black Friday, potrwa 48 godzin, od 24 do 25 listopada. Z atrakcyjnych okazji można skorzystać na amazon.pl/blackfriday oraz w aplikacji Amazon, gdzie klienci mogą robić zakupy w dowolnym miejscu i czasie, mając pewność, że nie przegapią żadnej atrakcyjnej propozycji.

Jakie będą okazje na Black Friday Week w Amazon?

Poniżej przedstawiamy zapowiedzi najlepszych okazji przygotowanych na Amazon Black Friday Week, z których można skorzystać do 28 listopada.

Polskie marki: Zaoszczędź na wybranych produktach E. Wedel, Neonail, Ochnik, SFD Nutrition, Kubota, Zwieger, Bielenda, Soraya, Dermika i wielu innych producentów.

Urządzenia Amazon: Zaoszczędź do 23% na Kindle Paperwhite i do 30% na wybranych urządzeniach Fire TV, w tym międzynarodową wersję Fire TV Stick.

Lista Top 10 Zabawek: Jeśli w tym roku na liście zakupów na Black Friday masz zabawki, zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych zabawek edukacyjnych, gier i puzzli.

Urządzenia mobilne i elektronika: Złap okazje na wybranych urządzeniach mobilnych OnePlus i Xiaomi, akcesoriach komputerowych Logitech, Razer i SteelSeries, słuchawkach Sony, JBL, Bose, Sennheiser, Jabra oraz głośnikach i soundbarach JBL, Bose, Sharp, Technisat i Sony.

Aparaty fotograficzne: Przejrzyj promocje na aparaty, drony i akcesoria fotograficzne Sony, DJI, Fuji, Instax, Ricoh i Steiner.

Uroda: Sprawdź promocje takich marek, jak Nivea, L'Oréal Paris, Bourjois, Bielenda, Dermika, Syoss, Gliss, Maybelline, Garnier, Mixa, Rexona, Dove i Soraya oraz na urządzenia do pielęgnacji włosów Philips i Remington.

Sprzęt AGD i kuchnia: Zaoszczędź na sprzęcie AGD i odkurzaczach Philips, Zelmer, Tefal, Gerlach, Russell Hobbs, Joseph Joseph, Krups, Zwilling, Zelmer i Villeroy & Boch.

Książki: Zobacz katalog książek w języku polskim i angielskim.

Narzędzia: Przejrzyj okazje na wybrane narzędzia marki Bosch.

Zdrowie i higiena osobista: Sprawdź okazje od Gillette i Durex oraz na detergenty firm Bryza, Lenor i Woolite.

Produkty dziecięce: Zamów produkty dla dzieci Pampers, Philips Avent, NUK i innych producentów w obniżonych cenach.

Sport: Zaoszczędź na najlepszych zegarkach sportowych Garmin i Polar.

Bezpłatna dostawa od Amazon

Dzięki Amazon Prime możesz skorzystać z szybkiej, bezpłatnej dostawy milionów produktów z ponad 30 kategorii, takich jak sprzęt sportowy, elektronika użytkowa, kosmetyki i środki higieny osobistej, książki, smartfony i zabawki. Klienci Prime mogą korzystać z nieograniczonej, bezpłatnej dostawy do domu lub Paczkomatu, nawet następnego dnia i bez minimalnej wartości zamówienia. Klienci mogą dołączyć do Prime na stronie www.amazon.pl/prime, rozpoczynając od 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Po darmowym okresie próbnym koszt Prime to 49 zł rocznie.

Szybka i bezpłatna dostawa: klienci w całej Polsce mogą wybierać spośród ponad 250 mln produktów dostępnych na Amazon.pl, codziennie czerpiąc korzyści z niskich cen i szybkiej, niezawodnej dostawy. W przypadku zamówień produktów sprzedawanych i wysyłanych przez Amazon, klienci mogą również liczyć na bezpłatną dostawę, jeśli kwota zamówienia przekracza 40 zł.

Większość produktów zakupionych między 1 listopada 2022 a 31 grudnia 2022 roku można zwrócić do 31 stycznia 2023 roku.

Poradniki prezentowe od Amazon

Dzięki Amazon i wielu atrakcyjnym możliwościom zrobienia zakupów, oszczędności i dotarcia do niezbędnych produktów, obdarowywanie prezentami w te święta stanie się jeszcze łatwiejsze. Klienci mogą skorzystać z nowych przewodników po prezentach stworzonych przez Amazon, gdzie w jednym miejscu znajdą wszystko, czego mogą potrzebować na święta.