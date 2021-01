Coffeedesk otwiera 3. showroom z kawą i rusza z subskrypcją

Coffeedesk otwiera kolejny showroom. To trzeci lokal marki - pierwszy znajduje się w Kołobrzegu, skąd pochodzi firma, drugi w Warszawie przy ul. Wilczej. Stworzenie kolejnego miejsca było możliwe m.in. dzięki pozyskaniu 2 mln zł w ramach akcji crowdfundingowej. Firma wystartowała też z nową usługą opartą o model subskrypcyjny. Hi!Coffeedesk to cykliczna dostawa kawy dopasowanej do preferencji odbiorcy.

All Good SA w czasie pandemii realizuje założone plany finansowe. - Nasze showroomy, gdzie kupimy kawę i akcesoria, ale też większe sprzęty, jak np. ekspresy przelewowe, pomimo czasowego zamknięcia podczas lockdownu wygenerowały przez trzy kwartały 2020 roku o 5 proc. wyższą sprzedaż w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. - mówi Łukasz Wichłacz.

W trzecim kwartale 2020 roku showroomy Coffeedesk zanotowały blisko 30 proc. wzrost przychodu w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku. - Od czerwca tego roku na potrzeby showroomów zatrudniliśmy 19 nowych pracowników - dodaje CEO Coffeedesk. - W czasie, kiedy działalność kawiarni jest ograniczona lub niemożliwa, rośnie wtedy sprzedaż w innych kanałach naszej działalności i jesteśmy w stanie zapewnić baristom pracę w innych działach firmy.



Kołobrzeska spółka działa w oparciu o model omnichannel, realizując swoje cele poprzez sprzedaż do biznesu oraz klientów indywidualnych, online oraz offline.

W sektorze B2B, poza działaniami w branży HoReCa, All Good SA rozwija współpracę z innymi e-commerce'ami, którym dostarcza kawę, herbatę oraz akcesoria do ich parzenia - pierwsze półrocze 2020 roku przyniosło wzrost sprzedaży w tym sektorze o 109,52 proc. Dzięki przeprowadzonej w pierwszej połowie roku zbiórce crowdfundingowej firma zyskała 523 nowych inwestorów i środki na rozwój. Nowa odsłona sklepu online dla indywidualnych klientów będzie miała premierę w pierwszym kwartale 2021 roku.

Po pierwszym półroczu tego roku firma odnotowała zwiększenie przychodów o 41 proc. rok do roku w stosunku do zeszłego roku. W trzecim kwartale przychody All Good SA zwiększyły się o blisko 48 proc. O 50 proc. wzrosła w tym czasie także liczba klientów.

Przeczytaj także: Circle K wspiera pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży

Aktualne prognozy na 2020 rok zakładają 77 mln złotych przychodu, czyli 40 proc. wzrostu rdr. W raporcie przygotowanym na potrzeby inwestorów spółki, pozyskanych w ramach akcji crowdfundingowej, All Good SA informuje o ponad 19 milionach złotych przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2020 oraz o zysku na działalności operacyjnej na poziomie ponad 730 tys. złotych. EBIDTA firmy wyniosła ponad 850 tys. zł. Prognozy zostały już kilkukrotnie zwiększone w stosunku do pierwotnych założeń. Firma poszukuje lokalizacji dla kolejnych showroomów. W trzecim kwartale All Good SA pozyskał nowych partnerów m.in. w Mołdawii i Bahrajnie