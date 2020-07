Coffeedesk pozyskało 2 mln zł na rozwój kawowego omnichannel

Coffeedesk rusza na podbój Europy dzięki crowdinwestorom. Spółka-matka dystrybutora kaw, herbat i sprzętu do ich parzenia, All Good SA pozyskała kwotę 2 016 000 zł w kampanii crowdfundingowej na Crowdway.pl.

W zakończonej ofercie publicznej All Good SA, wspieranej kampanią crowdfundingową, spółka pozyskała 541 nowych akcjonariuszy, którzy objęli wszystkie z 112 000 akcji serii B.

Ze zgromadzonej puli ponad 2 mln zł, kwotę 900 tys. zł Coffeedesk przeznaczy na wdrożenie platformy e-commerce B2C, a kolejnych 500 tys. zł na rozwój platformy B2B. – W ostatnim kwartale opracowaliśmy m.in. makiety i koncepcję panelu użytkownika i rozpoczęliśmy prace deweloperskie nad serwisem sprzedażowym dla odbiorców zagranicznych – relacjonuje Jacek Gardzielik, dyrektor sprzedaży Coffeedesk (członek zarządu All Good SA).

Przeczytaj także: Były szef Alibaby kontynuuje wyprzedaż swoich udziałów w koncernie

Drugi cel spółki to wdrożenie subskrypcji kawowej, czyli modelu regularnych zamówień paczek kawy dla klientów indywidualnych i biznesu. Firma wyselekcjonowała już profile smakowe dostępne w subskrypcji, przeprowadziła cuppingi i wybrała ziarna kaw. Wartość tej inwestycji to 300 tys. zł. Analogiczną kwotę pochłonie otwarcie trzeciej kawiarni butikowej.

Od stycznia do czerwca br. roku Coffeedesk obsłużył ponad 70 tys. zamówień. Przychody spółki (All Good SA) w tym okresie wzrosły o 41 proc. i przekroczyły 33,2 mln zł.

Od stycznia do czerwca br. przychód All Good SA w segmencie B2B łącznie w Polsce i za granicą wzrósł o 35 proc., do 20,5 mln zł. Z kolei aż o 65 proc. (do kwoty 11,5 mln zł) zwiększyła się r/r sprzedaż kawy, herbat i sprzętu do klientów indywidualnych, za pośrednictwem sklepu internetowego Coffeedesk.pl. Czasowe zamknięcie dwóch kawiarni butikowych spółka zrekompensowała wzrostami w maju i czerwcu, by zamknąć półrocze kwotą 1,4 mln zł, zaledwie o 11 proc. mniej r/r. W tym segmencie spółka nie tylko utrzymała zatrudnienie, ale też w czerwcu powiększyła zespół o kilku nowych pracowników.

Strategiczne kierunki rozwoju Coffeedesk to kraje Europy Północnej i region Europy Środkowo-Wschodniej.