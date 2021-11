Colliers: Magazynów buduje się najwięcej w historii

Największą aktywność inwestorów na rynku magazynowym obserwuje się w Warszawie, która obejmuje niemal ¼ całkowitych zasobów magazynowych w Polsce. Najprężniej rozwijającymi się regionami są Górny Śląsk oraz Wrocław (Dolny Śląsk), gdzie w budowie pozostaje odpowiednio 600 tys. mkw. oraz 500 tys. mkw.

Wraz ze wzrostem wolumenu nowej podaży spada współczynnik pustostanów. Na koniec III kw. 2021r. osiągnął on poziom 4,9%, co oznacza spadek o 3,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 0,7 p.p. w stosunku do I półrocza 2021 r.

Usługi kurierskie w rozkwicie

Ostatnie kwartały upływają pod znakiem znacznego rozwoju sektora e-commerce w Polsce, na którym korzystają usługi kurierskie. Dostawy na kolejny dzień roboczy stały się już standardem, natomiast coraz więcej firm wprowadza również usługę same day delivery. Potwierdzeniem tego trendu jest niedawne przejęcie przez firmę Allegro firmy kurierskiej X-press Couriers, która specjalizuje się w tego typu dostawach. W związku ze wzrostem popularności zakupów przez internet obserwuje się również wzrost zainteresowania najemców obiektami związanymi z last mile delivery.

- Aby skrócić czas dostawy, firmy z branży KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) szukają powierzchni magazynowych, zazwyczaj nie większych niż 10 tys. mkw., zlokalizowanych blisko centrów dużych aglomeracji miejskich – mówi Antoni Szwech, Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku, Colliers.

Duzi gracze nie zmniejszają aktywności

III kw. 2021r. upłynął również pod znakiem znaczącego rozwoju głównych, dużych graczy z sektora e-commerce. AliExpress, platforma należąca do Alibaba Group, otworzyła pierwsze centrum logistyczne w Polsce w Panattoni Park Łódź West. Jest to największa inwestycja zrealizowana przez AliExpress w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. We wrześniu 2021r. inny z gigantów swoje centrum logistyczne otworzył w Panattoni BTS Świebodzin, drugim największym obiekcie logistycznym w Polsce (ok. 200 tys. mkw.).

Nowe standardy powierzchni magazynowej