Columbus Polska wchodzi w sprzedaż kawy przez internet

W Polsce rynek kaw systematycznie rośnie. Według danych GfK [1] w pierwszym półroczu 2020 wydatki gospodarstw domowych na kawę wyniosły 1,54 mld zł i były o 7,1 proc. większe niż przed rokiem. W tym samym okresie segment kawy ziarnistej odnotował 28,4 proc. wzrostu. Od lipca 2019 do czerwca 2020 kawę kupiło 96 proc. polskich gospodarstw. Lekki odpływ konsumentów daje się zauważyć w kategoriach takich jak kawa mielona i rozpuszczalna. Wciąż niewielkim, ale szybko rozwijającym się segmentem naszego rynku są kawy specialty. Tradycyjne rodzaje kawy nadal pozostają największą pod względem wartości częścią rynku.

- Na naszych opakowaniach widnieją informacje mówiące o pochodzeniu ziaren, sposobie ich uprawy oraz obróbki, a także dacie zbioru i palenia. Znajduje się tam również sensoryczny wykres, który jasno informuje o tym, czego spodziewać się po zawartości. Konfiguracja smakowa każdej z naszych kaw określa takie elementy jak m.in.: kwasowość, słodkość, owocowość czy poziom palenia – mówi Tomasz Weczer, CEO Columbus Polska i współtwórca marki Qethereal.

Obok Tomasza Weczera markę Qethereal tworzą: Michał Kibler, pełniący funkcję dyrektora sprzedaży, barista oraz Krzysztof Leszczyński odpowiadający za rozwiązania IT oraz branding. Sprzedaż kawy ruszyła w listopadzie, przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego oraz lokali partnerskich. Qethereal planuje rozwijać kanały on-line oraz wchodzić na kolejne rynki. - Poza Polską, działamy na rynku hiszpańskim, a w planach mamy podbój kolejnych europejskich rynków oraz dystrybucję w USA. Stale poszukujemy lokali partnerskich, które będą oferowały nasze kawy. W tej chwili jest to m.in. szczecińska restauracja DeVibez. W niedługim czasie planujemy uruchomić aplikację sprzedażową, a następnie wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania – zapowiada Tomasz Weczer, współzałożyciel marki Qethereal.

Qethereal prowadzi obecnie sprzedaż kawy ziarnistej, zarówno w mieszankach, jak i wersjach single origin. W przyszłości planuje wprowadzenie także kawy w kapsułkach oraz napojów na bazie kawy. Z czasem swoją ofertę będzie poszerzać o akcesoria kawowe, młynki, ekspresy, mleka roślinne dla baristów, butelkowaną wodę do parzenia kawy, a także herbaty i akcesoria do ich przyrządzania.

Sieć Columbus Coffee została założona w 2010 r. przez Tomasza Weczera, szczecińskiego przedsiębiorcę branży gastronomicznej, przy wsparciu bliskich partnerów. Wspólnie prowadzili grupę kilku restauracji od 1998 roku. Obecnie działa 9 kawiarni pod logo Columbus.