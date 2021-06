Comarch pozazdrościł Allegro

Comarch chce wzmocnić swoją obecność w sektorze e-commerce i rozwijać własną platformę sprzedażową. Wiceprezes Zbigniew Rymarczyk przekonuje, że spółka jest gotowa zainwestować w przedsięwzięcie kilkadziesiąt milionów zł i zapowiada, że celem jest rzucenie wyzwania takim graczom jak Allegro - pisze bankier.pl

Konsumenci radykalnie zmienili swoje zwyczaje i masowo kupują w internecie. To jest już trwała zmiana i pozostanie ona po pandemii. Przed pandemią tylko niewielki odsetek firm prowadził handel w internecie, ale większość to planowała. Dlatego ruszamy z nową odsłoną Wszystko.pl, która dla małych, średnich i dużych firm będzie platformą e-commerce do prowadzenia działalności handlowej w internecie" - powiedział Rymarczyk podczas środowej konferencji prasowej.

Platforma sprzedażowa Comarchu ma ruszyć w nowej odsłonie na początku 2022 roku.