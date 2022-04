Comfino dostępne dla sklepów CStore

Od teraz możliwość dopasowywania do klienta różnych ofert odroczonej płatności lub rat jest dostępna dla e-sklepów korzystających z oprogramowania CStore.

Trzy formy finansowania

Sklepy korzystające z oprogramowania CStore mogą uruchomić dla swoich klientów trzy formy finansowania: płatności odroczone, raty (w tym 0%) oraz raty dla firm. To efekt współpracy z marketplace’em płatności Comfino. To rozwiązanie płatnicze dla e-commerce uruchomione w 2021 roku przez notowaną na giełdzie spółkę Comperia.pl SA. Działa jak wtyczka dla e-commerce, która po zaimplementowaniu w sklepie internetowym dopasuje opcje zapłaty za produkt lub usługę do danego klienta.

CStore S.A. jest producentem oprogramowania ułatwiającego prowadzenie sprzedaży internetowej w kanale hurtowym i detalicznym. Działa w wielu krajach. Wśród firm korzystających z oprogramowania CStore znaleźć można m.in. amerykański koncern Cargill zatrudniający 160 tys. osób na świecie. Dla innego klienta, Vive Textile Recycling, CStore obsługuje sprzedaż hurtową na 70 rynkach. Polska firma działa też dla mniejszych, lokalnych podmiotów, oferując im abonamenty zawierające integracje z Allegro, sieciami kurierskimi, porównywarkami cenowymi.

- Nasze narzędzie - połączenie platformy B2B i sklepu internetowego - automatyzuje do 75 proc. zadań zespołu sprzedażowego. Tego typu wsparcie bardzo doceniają współpracujące z nami firmy chcące z sukcesem sprzedawać online. Teraz możemy zaoferować im kolejną atrakcyjną opcję - trzy formy odroczonych płatności, dzięki którym zanotują wzrost sprzedaży poprzez zmniejszenie liczby porzucanych koszyków w ostatniej fazie zamówienia - mówi Dawid Paszek, prezes CStore.

- Cieszymy się, że zintegrowaliśmy nasz marketplace płatniczy z kolejną czołową platformę e-commerce. Chcemy być tam, gdzie obecne są e-sklepy. Każdy sklep korzystający z oprogramowania CStore będzie mógł szybko i bez potrzeby angażowania programistów włączyć u siebie finansowanie Comfino. Nasze algorytmy sprawiają, że każdy klient danego sklepu internetowego znajdzie rozwiązanie finansowe dla siebie - mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl SA odpowiedzialny za wdrożenie Comfino.