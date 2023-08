Comfino nowym członkiem e-Izby

Comfino to nowoczesna bramka płatności e-commerce, dzięki której klienci mogą łatwo i wygodnie zapłacić za zakupy w sklepach online i salonach stacjonarnych. Firma specjalizuje się w płatnościach ratalnych oraz odroczonych oferowanych zarówno dla klientów B2B, jak i B2C. Dzięki implementacji Comfino sklepy budują lojalność i satysfakcję klienta, zmniejszają odsetek porzuconych koszyków, zwiększając w ten sposób sprzedaż.

Marka Comfino należy do grupy Comperia.pl S.A., jednego z największych serwisów finansowych w Polsce. Do firmy należą m.in. porównywarka Comperia.pl, program ComperiaLead.pl oraz lider wśród serwisów technologicznych – Telepolis.pl. Miesięcznie korzystna z nich ponad 5 mln internautów.

- Bardzo cieszymy się z przystąpienia Comfino do grona podmiotów współdziałających na rzecz rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. Płatności online znajdują się w centrum zainteresowania e-commerce - im więcej możliwości finansowania zakupów, tym większe korzyści zarówno dla e-sklepów, jak i klientów. Comfino jest podmiotem specjalizującym się w płatnościach ratalnych, odroczonych BNPL (Buy Now, Pay Later) oraz płatnościach B2B. Na co dzień współpracujemy z najważniejszymi bankami i fintechami. Jesteśmy w związku z tym przekonani, że kooperacja z firmami zrzeszonymi w ramach e-Izby przyniesie wielostronne korzyści i pozwoli na wymianę wiedzy oraz doświadczeń związanych z branżą ICT - mówi Paweł Szukalski, członek zarządu Comperia.pl S.A., odpowiedzialny za wdrożenie Comfino.