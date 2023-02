Compensa roszerza ofertę affinity dla e-commerce

Compensa rozszerza ofertę ubezpieczeń affinity o dodatkową ochronę sprzętu kupowanego na platformach e-commerce i w sklepach stacjonarnych.

Ubezpieczenie składa się z ochrony ubezpieczeniowej po okresie gwarancji producenta i ochrony sprzętu na wypadek kradzieży czy przypadkowego zniszczenia.

Nowy produkt ubezpieczyciela opiera się m.in. na bezgotówkowej likwidacji szkód i obsłudze w modelu door-to-door.

– Ochronę można łatwo adaptować do bardzo różnych kategorii produktowych – nie wprowadzamy tu ograniczeń, a zakres towarów i produktów, które można ubezpieczyć, zależy tak naprawdę od oferty naszego partnera. Wśród przykładów mogę oczywiście wymienić elektronikę, m.in. RTV/AGD, GSM, IT czy elektronarzędzia, ale także rowery, hulajnogi elektryczne, opony, meble czy artykuły ogrodowe. Stawiamy na format white-label. Najpierw wspólnie z dystrybutorem sprzętu dopasowujemy zakres ochrony do specyfiki oferty. Następnie udostępniamy mu nasz front-end lub pod brandem partnera wdrażamy aplikację do zakupu polisy we wskazanych przez niego narzędziach sprzedaży w sklepach online i offline. Dzięki temu zyskuje dodatkowe źródło przychodów i oferuje swoim klientom dodatkową wartość do produktów, które u niego kupują – mówi Aleksandra Lech, kierownik ds. Affinity w Biurze Bancassurance i Alternatywnych Kanałów Dystrybucji w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Zapleczem technologicznym produktu jest insurtech Beesafe – spółka Grupy VIG, specjalizująca się w tworzeniu online’owych rozwiązań do konfiguracji, sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych. Podstawowymi cechami tej technologii są: krótka ścieżka sprzedaży (wybór i zakup ubezpieczenia to trzy kliknięcia), elastyczność adaptacji produktu do specyfiki biznesu partnera (w zakresie ścieżki sprzedaży, aplikacji czy integracji API) oraz krótki czas wdrożenia sprzedaży (ok. 2-4 tygodnie).

Bezgotówkowa naprawa i transport door-to-door

Dodatkowa ochrona sprzętu działa na całym świecie i niezależnie od tego, czy do szkody doszło w pracy, podczas urlopu, w domu czy na ulicy. Klient samodzielnie wybiera rodzaj świadczenia – wymianę sprzętu na nowy (co prowadzi do dodatkowej wizyty klienta w sklepie i ponownie naprowadza go na ścieżkę sprzedaży) lub zwrot gotówki, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna („stary” sprzęt trafia wówczas do recyklingu).

– Naprawa odbywa się bezgotówkowo, co jest na pewno wygodne, ale przede wszystkim oznacza, że koszty robocizny i części zamiennych są wliczone w cenę ubezpieczenia. Podobnie transport w modelu door-to-door. Zależało nam na jak największej liczbie tego rodzaju udogodnień. Dlatego np. ubezpieczenie dużego sprzętu – dobrym przykładem jest AGD – obejmuje wizytę fachowca, który ocenia stan urządzenia i naprawia go na miejscu – dodaje Aleksandra Lech z Compensy.

Ubezpieczyciel nie stosuje ograniczenia liczby zdarzeń, których likwidacji podejmie się w ramach polisy. Podobnie jest z wartością szkody – suma ubezpieczenia to zawsze równowartość sprzętu.