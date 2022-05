Connected Retail Zalando jest w Polsce bardzo popularne

- Na uczestnictwie w programie Connected Retail, który pozwala na połączenie sklepów tradycyjnych z platformą Zalando, korzystają wszyscy: partnerzy są w stanie skutecznie dotrzeć do milionów nowych klientów w łatwy i oszczędny sposób, klienci zyskują szerszy asortyment i możliwość kupowania wielu marek w jednym miejscu, a Zalando poszerza swoją ofertę, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia zakupowe swoim klientom - mówi Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando.

W ramach Connected Retail Zalando współpracuje zarówno z dużymi i uznanymi polskimi markami, jak np. Wólczanka czy La Mania, oraz z mniejszymi sprzedawcami, takimi jak Pewien Pan, Aggi czy Feba Swimwear,

Właściciel marki Pewien Pan komentuje: "Możliwość współpracy z Zalando była dla nas przede wszystkim szansą na pokazanie marki Pewien Pan szerszej grupie odbiorców. Nasze sartorialne ubrania i dodatki są stosunkowo niszowymi produktami w segmencie mody męskiej. Obecność na jednej z wiodących europejskich platform modowych i lifestyle'owych spozycjonowała Pewien Pan jako poważną i docenianą markę. Przekonałem się o tym dość szybko, ponieważ po kilku tygodniach od zaistnienia na platformie klienci przychodzący do naszych butików mówili "Widziałem Was na Zalando!".

Lokalnym markom, dołączającym do platformy, Zalando oferuje również wsparcie w postaci różnorodnych opcji możliwości pozycjonowania na stronie,

które mogą być dostosowane do potrzeb każdej z nich. Działania związane z promocją lokalnych marek, rozpoczęto w ubiegłym roku. Będą one kontynuowane w 2022 r., po zachęcających wynikach potwierdzających duże znaczenie polskiego asortymentu na Zalando.pl.