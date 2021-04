Coraz więcej klientów firmowych na Allegro

Na początku lutego uruchomiona została platforma Allegro Biznes. Platforma wspiera zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców. Od początku roku Allegro odnotowało ok. 10 proc. wzrost kupujących na fakturę oraz prawie 20 proc. wzrost kupujących z kontem firma.

Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od około 100 tys. sprzedających, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku. Platforma łączy szeroki wybór produktów, wygodę dostaw i atrakcyjne ceny z funkcjami usprawniającymi zakupy firmowe.

Allegro Biznes to narzędzie do regularnych zakupów firmowych. - Po prawie dwóch miesiącach od startu obserwujemy, że duża część kupujących to małe, nawet te przydomowe, firmy oraz średnie przedsiębiorstwa. Jednym z tego powodów jest fakt, że korzystanie z funkcjonalności przysługujących posiadaczom konta firma na Allegro jest zupełnie darmowe. Poza tym przygotowaliśmy szereg rozwiązań, takich jak odroczona płatność czy atrakcyjne zniżki. A za dużym zainteresowaniem kupujących, idą oczywiście sprzedawcy - liczba ofert z takimi funkcjonalnościami rośnie z tygodnia na tydzień. Przez zaledwie miesiąc liczba ofert ze zniżkami, które sięgają nawet 55%, wzrosła o prawie 20% - komentuje Piotr Truszkowski, head of B2B w Allegro.

Allegro Biznes.jpg

Funkcjonalności oferowane przez Allegro Biznes przynoszą realne oszczędności dla firm. Dzieje się tak m.in. dzięki zniżkom wolumenowym.