Coraz więcej magazynów w okolicy Warszawy. Esa Logistika kolejnym najemcą

Panattoni dostarczyło w regionie warszawskim już ok. 2 mln m kw., a kolejną wysokopowierzchniową inwestycją powstającą w obrębie stolicy jest Panattoni Park Warsaw North II. Kompleks trzech budynków deweloper realizuje w Radzyminie. Docelowo inwestycja zajmie ponad 87 000 m kw. Około 30 000 m kw. z możliwością dalszej ekspansji wynajęła firma ESA Logistika. Lokalizacja jest strategiczna ze względu specyfikę operacyjną klienta, który będzie obsługiwany w ramach tego obiektu. Położenie parku pozwoli prowadzić dystrybucję na terenie Warszawy oraz na wschód od stolicy.

Panattoni Park Warsaw North II położony jest w sąsiedztwie węzła Radzymin Południe przy trasie ekspresowej S8. Gwarantuje to doskonałe połączenie z Białymstokiem oraz Wrocławiem, a także dotarcie w ok. 30 minut do centrum stolicy. Bliskość Warszawy to ważny atut w kontekście pozyskania wartościowych pracowników.