CTP: e-commerce będzie potrzebował kolejnych 2,8 mln mkw. powierzchni

Grupa CTP ma obecnie w portfolio 10,5 mln mkw. powierzchni najmu (GLA). Firma zgromadziła dotychczas bank ziemi o powierzchni 20 mln mkw. na rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech, Austrii i Holandii. To tam zamierza wybudować kolejne 10 mln mkw. powierzchni logistycznej do 2030 roku, generując roczny przychód z najmu w wysokości 1 mld euro w ramach portfela nieruchomości o powierzchni 20 mln mkw.

Popyt napędzany jest przez szerokie spektrum czynników takich, jak rozwój nearshoringu i friendshoringu, ulepszona infrastruktura drogowa, zróżnicowana i rosnąca gospodarka, przyspieszony wzrost e-commerce, jak również wykwalifikowana kadra pracownicza i silne fundamenty rynku pracy.

Pięć kluczowych elementów wzrostu, które będą wspierać utrzymujący się do końca dekady wzrost popytu na powierzchnie przemysłowe i logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej to:

1. Wykwalifikowany kapitał ludzki

Rynki Europy Środkowo-Wschodniej oferują wykwalifikowaną kadrę pracowniczą po konkurencyjnych stawkach, które w przypadku sektora transportu, magazynowania i produkcji, są przeciętnie niższe niż jedna trzecia stawek w Europie Zachodniej. Średnia liczba godzin pracy w tygodniu zarówno w sektorze transportu i magazynowania, jak i w branży produkcyjnej w CEE jest wyższa od średniej dla UE-27. Tymczasem "odwrócony drenaż mózgów" zwiększa pulę wykwalifikowanej siły roboczej, ponieważ młodzi specjaliści powracają z Europy Zachodniej, przyciągani częściowo przez niższe stawki podatku od osób fizycznych. Co więcej, wskaźnik znajomości języka angielskiego w 2022 roku we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Serbii) był wyższy niż we Francji, Włoszech i Hiszpanii.

2. Połączone rynki

Znacząca poprawa infrastruktury, zwłaszcza drogowej, od lat 2000 zapewniła sprawny przepływ towarów w regionie oraz do i z Europy Zachodniej. Inwestycje w rozwój infrastruktury we wszystkich krajach CEE, z wyjątkiem Polski, przekroczyły w latach 2015-2020 średnią UE, jeśli chodzi o udział w PKB. Trwające inwestycje poprawiają połączenia lotnicze, a główne porty kontenerowe w Europie Środkowo-Wschodniej doświadczają rosnącego popytu, będąc alternatywną dla portów z "pasma Hamburga-Le Havre", zwłaszcza dla tras z Bliskiego Wschodu i Chin. Ta lepsza łączność wspiera wzrost nearshoringu i friendshoringu w warunkach trwającej globalnej niepewności geopolitycznej i zawirowań gospodarczych.

3. Dywersyfikacja i rozwój gospodarek

Region Europy Środkowo-Wschodniej wykazał się silną odpornością gospodarczą, a wzrost realnego PKB był lepszy niż na rynkach Europy Zachodniej i w całej Europie. Przewiduje się, że w latach 2023-2026 wzrost PKB w CEE będzie dwukrotnie szybszy niż średnia dla strefy euro. Silna baza produkcyjna w połączeniu z rozwijającymi się sektorami wiedzy i innowacji, a także wykwalifikowany rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i bliskość Europy Zachodniej sprawiają, że region ten szybko staje się ośrodkiem nearshoringowym, stymulując dalszy popyt na powierzchnie przemysłowe i logistyczne.

4. Rosnąca konsumpcja krajowa

Napędzana przez ekspansję gospodarczą konsumpcja krajowa w Europie Środkowo-Wschodniej zwiększyła się o prawie 50 proc. od 2010 roku, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż średnia dla UE-27, a wzrost siły nabywczej stymuluje rozwój e-commerce, który pozostawał w tyle za Europą Zachodnią, ale obecnie nadrabia zaległości. Przewiduje się, że do 2026 roku łączna wartość sprzedaży internetowej w Europie Środkowo-Wschodniej wzrośnie o około 25 mld euro, co oznacza zwiększenie powierzchni magazynowych dla handlu elektronicznego o 2,8 mln mkw. GLA w tym samym okresie. To prawie tyle, ile wynoszą dzisiejsze zasoby rynkowe Budapesztu lub Bukaresztu.

5. Silne podstawy rynku nieruchomości

Wskaźniki absorpcji netto w Europie Środkowo-Wschodniej przewyższyły kraje Europy Zachodniej i Południowej i oczekuje się, że ta sytuacja utrzyma się w ciągu najbliższych pięciu lat. Wskaźniki pustostanów na rynku są poniżej trzyletniej średniej we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej (z wyjątkiem Budapesztu i Węgier) i przewiduje się, że pozostaną blisko historycznie niskiego poziomu, przyczyniając się do wzrostu czynszów. Chociaż ogólna jakość zasobów w CEE jest wysoka, biorąc pod uwagę, że rynek powstał dopiero w latach 2000, podaż zasobów klasy A jest ograniczona, co tworzy popyt o charakterze strukturalnym i jest silnym bodźcem do dalszego rozwoju powierzchni logistycznych.