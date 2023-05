CTP zainwestuje 300 mln euro w lokalne parki biznesowe

CTP posiada około 2,3 mln mkw. gruntów w polskim banku ziemi, które planuje zabudować do końca 2024 roku.

Potencjał nowych terenów

Aktualnie w realizacji jest około 400 tys. mkw. hal o przeznaczeniu zarówno produkcyjnym, jak i magazynowym. To w sumie 11 obiektów zaprojektowanych z poszanowaniem aspektów ESG i usytuowanych w największych hubach logistycznych kraju. Po ich oddaniu do użytkowania, deweloper będzie zarządzać ponad 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni najmu. Firma silnie inwestuje też w nowe lokalizacje – w marcu tego roku ogłosiła wejście na pomorski rynek magazynowy.

- Dysponując własnym kapitałem, zarządzając własną polityką inwestycyjną i budując własne parki, jak i utrzymując je w portfelu grupy, mamy najlepsze narzędzia do tego, aby intensywnie umacniać swoją pozycję w Polsce i oferować jakościowy produkt dla naszych najemców. Do tej pory wybudowaliśmy 660 tys. mkw. i nie zamierzamy się zatrzymywać, widząc, chociażby jak strategiczna jest to lokalizacja pod kątem rozwoju nearshoringu – blisko głównych rynków zbytu w Europie Zachodniej. Do końca 2023 roku oddamy do użytkowania 640 tys. mkw. powierzchni m.in. w Warszawie, Gdańsku, Opolu i województwie lubuskim - wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Polska. - Analizujemy też potencjał biznesowy nowych terenów. Interesują nas strategicznie usytuowane grunty, na których będziemy mogli wybudować kompleksy o wysokim standardzie, przyciągające biznes i napędzające rozwój lokalnej gospodarki. Rozmawiamy zarówno z instytucjonalnymi, jak i prywatnymi właścicielami działek oraz nieruchomości - dodaje.

Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Polska (fot. mat. pras.)

Lokalne parki biznesowe

Decyzja o zwiększeniu inwestycji w Polsce to element strategii całej Grupy, która zamierza poszerzyć swoją obecność w Europie i do 2030 roku rozbudować portfel zarządzanych nieruchomości do 20 mln mkw. powierzchni, co właściwie oznacza podwojenie rozmiaru posiadanych obecnie zasobów. Podobne nakłady finansowe co w Polsce, CTP przeznaczy także na zakup gruntów i akwizycje na rynku niemieckim.

CTP przenosi na lokalny grunt najlepsze doświadczenia ze swoich rozwiniętych rynków, gdzie jest nie tylko deweloperem, właścicielem i zarządcą obiektów, ale także generalnym wykonawcą własnych inwestycji. Ten model operacyjny już działa w Polsce – CTPark Gdańsk Port jest pierwszym kompleksem, za którego budowę odpowiada Grupa CTP. Docelowo w ten sposób będzie realizowana około połowa lokalnych parków biznesowych, co wpłynie na elastyczność całego procesu i doprowadzi do obniżenia kosztów budowy. Wraz z ekspansją biznesu, CTP wzmacnia także polski zespół – do końca 2023 roku wzrośnie on w sumie do blisko 100 specjalistów.