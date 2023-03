Cushman & Wakefield zarządcą czterech magazynów BIK

BIK S.A. jest polskim deweloperem logistycznym należącym do funduszu inwestycyjnego NREP NSF IV. Działalność BIK nadzoruje Logicenters – platforma logistyczna NREP.

BIK wybiera Cushman & Wakefield

Od początku obecności NREP na polskim rynku koncentrujemy się na rozbudowie naszego portfolio i podnoszeniu jakości budynków, które je tworzą. Dlatego poszukując firmy odpowiedzialnej za property management nieruchomości magazynowych w Krakowie, Sosnowcu i Wrocławiu, zależało nam na pozyskaniu partnera z mocnym i wszechstronnym know-how. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na współpracę z Cushman & Wakefield, graczem o ugruntowanych kompetencjach i szerokim doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, co będzie dla nas strategicznym wsparciem w obszarze zwiększania konkurencyjności naszego portfela w Polsce – komentuje Artur Kuliński, prezes zarządu BIK S.A.

Co wiemy o magazynach BIK

Centrum Logistyczne Kraków I jest zlokalizowane w części południowo-wschodniej miasta, w dzielnicy przemysłowej Płaszów-Rybitwy. Obiekt oferuje blisko 10 000 mkw. powierzchni najmu, z czego 8000 mkw. jest przeznaczone na cele magazynowe, a kolejne 2000 mkw. to przestrzeń biurowa. Z nieruchomością sąsiaduje Centrum Logistyczne Kraków II o powierzchni 10 000 mkw. przestrzeni magazynowej i około 1000 mkw. biurowej. Z kolei BIK Park Sosnowiec II, który oddaje do dyspozycji najemców prawie 12 000 mkw. powierzchni, jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania autostrady A4 łączącej Rzeszów z zachodnią granicą Polski i wschodniej obwodnicy Śląska – drogi S1 prowadzącej przez Cieszyn na południe Europy. BIK Park Wrocław I to natomiast nowoczesne centrum logistyczne w dzielnicy Bielany Wrocławskie, które oferuje 47 500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Inwestycja znajduje się w doskonałej lokalizacji, w sąsiedztwie 0,5 km od węzła A4 Pietrzykowice i 3,5 km od węzła Wrocław południe/A8 oraz kilkanaście kilometrów od wrocławskiego lotniska, co jest kluczowe dla najemców prowadzących dystrybucję na międzynarodowe rynki.