Cyber Monday po Black Friday. Kiedy się zaczyna i jakie zniżki szykują e-sklepy?

Cyber Monday, czyli cyfrowy poniedziałek jest internetowym świętem zakupowym. Podobnie jak Black Friday swoje pochodzenie zawdzięcza Stanom Zjednoczonym i jest dniem największych wyprzedaży w e-commerce. Z założenia jest to dzień w którym sklepy stacjonarne proponują swoim klientom zakupy w swoich e-sklepach oferujących specjalne rabaty i promocje.

Jakie promocje szykują sklepy internetowe na Cyber Monday?

Z okazji zbliżającego się Cyber Monday 2022 sklepy internetowe postanowiły już poinformować swoich klientów o zniżkach i promocjach, których Ci będą mogli się spodziewać podczas tegorocznego święta wyprzedaży. Większość platform sprzedażowych, typu marketplaces postanowiło nie ograniczać się tylko i wyłącznie do cyfrowego poniedziałku. E-commerce ogłosiły Black Week, który skończy się w Cyber Monday o godzinie 23:59.

Najwieksze rabaty podczas Cyber Monday

Z okazji tegorocznego Cyber Monday Allegro, największa platforma sprzedażowa online ogłosiła promocje do 70%. Oferteo.pl informuje, że na ich stronie znajdą się przeceny do 80%. Nowym graczem podczas tegorocznych wyprzedaży w e-commerce jest plaforma Shopee. Ci zaproponowali dołączenie do platformy i skorzystanie ze specjalnie przygotowanych promocji. Wśród nich kupony o wartości 15 zł, darmowa dostawa, codziennie oferty specjalne za 1 zł.

Amazon jak co roku postanowił uprzedzić Black Friday proponując swoim klientom specjalne rabaty już tydzień wcześniej. Kumulacja największych promocji będzie miała miejsce podczas właściwego Black Week.

Czy w 2022 roku padnie rekord sprzedaży?

Listopad 2021 roku przyniósł sklepom internetowym 1,65 mld złotych. Jest to o 39% więcej niż w analogicznym okresie uprzedniego roku. Dodatkowo w okresie Black Week i Cyber Monday sprzedaż w e-commerce była o 120 mln (o 25%) większa niż w pozostałych dniach listopada 2021 roku.

Pozostaje pytanie, czy ten rok będzie kolejnym rekordem? Inflacja, konflik na wschodzie nie sprzyjają zakupowym szaleństwom. Z badań GUS-u wynika, że Polacy ograniczają swoje tegoroczne wydatki, dokonując bardziej przemyślanych zakupów. Być może wyprzedaż internetowa poruszy portfele Polaków i poprawi sytuację na rynku e-commerce.