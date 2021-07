Cyfrowe Konto Auchan w e-sklepach sieci

Auchan łączy konta użytkowników w swoich sklepach internetowych, fot. shutterstock

Wkrótce konta w sklepach internetowych: zakupy.auchan.pl i www.auchandirect.pl zostaną połączone w jedno Cyfrowe Konto Auchan.

Dzięki tej operacji do zrobienia zakupów w dowolnej witrynie internetowej Auchan Polska potrzebne będzie jedynie Cyfrowe Konto Auchan. Takie rozwiązanie ma ułatwić zakupy internetowe w Auchan oraz korzystanie z cyfrowych funkcjonalności, które będą dostępne w jednym koncie.

Proces łączenia kont

Jeśli dane osobowe przypisane do obu kont wskazują, że ich użytkownikiem jest ta sama osoba, dotychczasowe konto założone w sklepie zakupy.auchan.pl zostaje automatycznie połączone z dotychczasowym Cyfrowym Kontem Auchan. W takim wypadku logowanie do konta następuje za pomocą danych dostępowych przypisanych do dotychczasowego Cyfrowego Konta Auchan.

Przypomnijmy, że plany rozwoju sieci Auchan w Polsce zakładają przede wszystkim dalszą digitalizację sprzedaży oraz rozwój w zakresie sklepów franczyzowych.

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów, supermarketów, sklepów franczyzowych i sklepów osiedlowych pod szyldem Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce Auchan Direct.